Denizli'de sel felaketi: 4 mahallede 1500 dekar tarım alanı zarar gördü - Son Dakika
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Denizli'de sel felaketi: 4 mahallede 1500 dekar tarım alanı zarar gördü

02.06.2023 18:02

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucu 4 mahallede sel yaşandı. Sel sularının taşıdığı tonlarca tomruk ve dal parçası ile çamurlu suyla dolan pansiyonunun eski fotoğrafları yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi. 1500 dekar tarım alanı zarar gördü, 1 alabalık işletmesi, 1 pansiyon ve 16 ev hasar gördü. Suya kapılan 6 küçükbaş ile 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yol açtığı selde 4 mahallede 1500 dekar tarım alanı zarar gördü, 1 alabalık işletmesi, 1 pansiyon ve 16 ev hasar gördü.

TOMRUK VE AĞAÇ PARÇALARI DERELERİ TAŞIRDI

31 Mayıs günü akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak Akköy, Karahayıt, Korucuk ve Uzunpınar mahallelerinde bazı noktalarda sele dönüştü. Ormandan selle sürüklenen tomruk ve ağaç parçaları dereleri taşırdı. Taşkın nedeniyle özellikle Karahayıt ve Akköy mahallelerinde sokaklar ve tarım arazileri suyla doldu. İş yerleri ve alçak kesimlerdeki bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Denizli'de mahalleler sular altında kaldı, tarım alanları zarar gördü! Bölgedekiler '90 yıldır böylesi yaşanmadı' diyor

8 HAYVAN TELEF OLDU

Selin bilançosu ağır oldu. 4 mahallede 1500 dekar tarım alanı zarar gördü. Suya kapılan 6 küçükbaş ile 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca bir alabalık işletmesi ve 16 ev selde hasar aldı.

Denizli'de mahalleler sular altında kaldı, tarım alanları zarar gördü! Bölgedekiler '90 yıldır böylesi yaşanmadı' diyor
Pansiyonun eski hali

PANSİYON ÇAMURLU SUYLA DOLDU

Karahayıt Mahallesi'ndeki yeşil alanları, çam ağaçları, yüzme ve termal havuzu ile restoranı olan bir pansiyon, çamurlu sularla doldu. Ormandan sürüklenen tonlarca tomruk ve ağaç dalları işletmede büyük zarara yol açtı. İşletmenin daha önce çekilen fotoğrafları selin neden olduğu hasarı gözler önüne serdi.

Denizli'de mahalleler sular altında kaldı, tarım alanları zarar gördü! Bölgedekiler '90 yıldır böylesi yaşanmadı' diyor
Selin vurduğu pansiyonun son hali

"CENNET GİBİ BİR KÖŞE BU HALE GELDİ"

Pansiyon işletmecisi Fatma Özen felaket yaşadıklarını belirtip, "Burası çam ağaçları altında, yemyeşil doğayla iç içe bir yerdi. Sezon hazırlıklarımızı bitirmiştik. Kredi çekip havuzu yeniledik. Arıtma tesisi yaptırmıştık. Bir haftada tüm hazırlıklar bitmişti. Karşı dağdan selin geldiğini gördüm. Kaçmaya çalıştık. Canımızı zor kurtardık. Öyle bir felaketti ki adeta afeti yaşadık. Yakınlarımız var, buralarda 90 yıldır böyle bir olay yaşamamışlar. Hiçbir şey kalmadı. Kütükler buraya kadar nasıl geldi anlamadık. Beton direkler bile yerinden sökülüp, selle gelmiş. Cennet gibi bir köşe, bu hale geldi" dedi.

Selin vurduğu Akköy Mahallesi'nde ise Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor.

Denizli'de mahalleler sular altında kaldı, tarım alanları zarar gördü! Bölgedekiler '90 yıldır böylesi yaşanmadı' diyor
Denizli'de mahalleler sular altında kaldı, tarım alanları zarar gördü! Bölgedekiler '90 yıldır böylesi yaşanmadı' diyor
Denizli'de mahalleler sular altında kaldı, tarım alanları zarar gördü! Bölgedekiler '90 yıldır böylesi yaşanmadı' diyor
Denizli'de mahalleler sular altında kaldı, tarım alanları zarar gördü! Bölgedekiler '90 yıldır böylesi yaşanmadı' diyor
Denizli'de mahalleler sular altında kaldı, tarım alanları zarar gördü! Bölgedekiler '90 yıldır böylesi yaşanmadı' diyor
Denizli'de mahalleler sular altında kaldı, tarım alanları zarar gördü! Bölgedekiler '90 yıldır böylesi yaşanmadı' diyor
Denizli'de mahalleler sular altında kaldı, tarım alanları zarar gördü! Bölgedekiler '90 yıldır böylesi yaşanmadı' diyor
Kaynak: DHA
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Karahayıt, Pamukkale, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de sel felaketi: 4 mahallede 1500 dekar tarım alanı zarar gördü - Son Dakika


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