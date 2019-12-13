Denizli'de sigortalı çalışan sayısı 300 bin 420 - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Denizli'de sigortalı çalışan sayısı 300 bin 420 - Son Dakika Ekonomi

Denizli'de sigortalı çalışan sayısı 300 bin 420

6 saat önce

Denizli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Vekili Mehmet Baltacı, kayıt dışı istihdamın yüzde 52'lerde olduğu Denizli'de yapılan çalışmalar ile yüzde 33'lere kadar gerilediğini kaydederek kentteki sigortalı çalışan sayısının 2019 Eylül ayı itibari ile 300 bin 420 olduğunu ve bunun 78...

Denizli'de sigortalı çalışan sayısı 300 bin 420, System.String[]

Denizli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Vekili Mehmet Baltacı, kayıt dışı istihdamın yüzde 52'lerde olduğu Denizli'de yapılan çalışmalar ile yüzde 33'lere kadar gerilediğini kaydederek kentteki sigortalı çalışan sayısının 2019 Eylül ayı itibari ile 300 bin 420 olduğunu ve bunun 78 binini kadınların oluşturduğunu belirtti.


SGK İl Müdür Vekili Mehmet Baltacı, gerçekleştirdiği basın toplantısında kentteki sigortalılık oranlarına dair açıklamalarda bulundu. Sigortalı çalışmayla birlikte kayıt dışı ile mücadelenin önemine vurgu yapan Baltacı, insanların ömürleri boyunca hastalık, iş kazası, meslek hastalığı, analık, işsizlik, malullük, yaşlılık ve ölüm riskleri ile karşı karşıyadır ve bu risklere karşı kendini güvende hissetmek istediklerini hatırlattı. Sigortalı olmanın her çalışanın hakkı olduğunu vurgulayan Baltacı, "Sigortalı olmak, kişilerin devredilemez, vazgeçilemez ve kişinin isteğine bırakılamaz 'Anayasal' bir haktır. İşverenler çalıştırdıkları işçilerin işe giriş bildirgelerini yasal süresi içerisinde SGK'ya vererek, çalışanlarını sosyal güvence kapsamına almış olurlar. Kişilerin sosyal güvencesinin sağlanıp sağlanmadığını kontrol ve takip etme görevi kanunlar ile kurumumuza verilmiştir. Kurumumuz tüm çalışanlarımızın işverenleri tarafından sigorta kaydının yaptırılıp yaptırılmadığını kontrol etmekle mükelleftir" diye konuştu.


"Yabancı statüsünde 52 ülkeden 518 sigortalımız"


Açıklamasında kayıt dışı çalışma ile yapılan mücadeleye de değinen ve bununla ilgili rakamsal verileri açıklayan Baltacı, 2002 yılında yüzde 52,14 olan kayıt dışı oranının yapılan çalışmalar ile 2018 yılında yüzde 33,42'ye gerilediğini dile getirdi. Açıklamalarında kentteki sigortalılık oranlarını da açıklayan Baltacı, "1 milyonu aşan nüfusuyla, ülkemizin sayılı şehirlerinden olan Denizli'de, 2019 Eylül ayı verilerine göre 211 bin 471 SSK'lı, 51 bin 373 Bağ-Kurlu ve 37 bin 576 Emekli Sandığı'na tabi olmak üzere 300 bin 420 çalışan sigortalımız bulunmaktadır. SSK'lı sigortalılarımızın yaklaşık 78 binini kadın sigortalılarımız oluşturmaktadır, ki bu da çalışan sayımızın yüzde 37'sine tekamül etmektedir. Yine çalışanlarımızın yüzde 57'sini oluşturan 112 bin 362 sigortalımız 30-50 arası yaş aralığındadır. Yabancı statüsünde 52 ülkeden 518 sigortalımız bulunmakta olup, bunun 118'i Alman, 101'i Suriye ve 40'ı İran vatandaşıdır" dedi. - DENİZLİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, Denizli, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
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