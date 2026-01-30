Denizli'de Sobanın Patlama Anı Kamerada! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Denizli'de Sobanın Patlama Anı Kamerada!

Denizli\'de Sobanın Patlama Anı Kamerada!
30.01.2026 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de sobaya kolonya döküp çakmak yakan işletme sahibi, facianın eşiğinden döndü.

Denizli'de duman tüten sobanın üzerine güzel kokması için kolonya döken işletme sahibi, müşterinin "Yakarsan daha iyi kokar" şeklindeki akıl almaz tavsiyesine uyunca facianın eşiğinden dönüldü. Çakmağın çakılmasından bir süre sonra sobanın bomba gibi patladığı o dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, yan masadaki vatandaşların patlamaya rağmen istifini bozmaması dikkatlerden kaçmadı.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde faaliyet gösteren Söğütlüler Kıraathanesinde meydana gelen olayda facia ucuz atlatıldı. Akşam 20.00 sıralarında oğlu Mustafa Gezer'e ait kıraathaneye giden Mehmet Gezer, içeride bulunan sobanın duman tüttüğünü fark etti. Bir türlü sobanın tutuşmaması üzerine Mehmet Gezer, soba içerisindeki kazanı dışarı çıkarttı. Kıraathaneye gelen müşterilerin rahatsız olmaması için havalandıran Mehmet Gezer, güzel kokması içinde hem masalara hem de soba üzerine kolonya döktü. O esnada işletmede bulunan bir vatandaş Mehmet Gezer'e soba üzerine döktüğü kolonyayı çakmak tutuşturmasını, bu sayede daha güzel kokacağı fikrini verdi. Vatandaşın akıl almaz fikrine uyan Mehmet Gezer, soba üzerine biraz daha kolonya dökerek çakmağıyla tutuşturdu.

Patlama anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Mehmet Gezer'in soba üzerine döktüğü kolonyayı tutuşturmasının ardından içeriye giren 4 müşteri soba yanındaki masaya oturdu. Mehmet Gezer'in dışarı çıkmasından saniyeler sonra ise soba adeta bomba gibi patladı. O anlar ise işletmeye ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Mehmet Gezer'in soba üzerine ve etrafa kolonya döktüğü görülüyor. Daha sonra ise soba patlayarak devrilirken, fikri veren vatandaş ise kaçıştı. Sobanın yanında oturan masadaki 4 kişi ise bir süre donakaldığı dikkatlerden kaçmadı.

"Çıktım, 10 saniye geçmedi bir anda içeride patlama oldu"

Sobaya kolonya döktükten sonra çakmağıyla tutuşturan Mehmet Gezer, "Ben akşamüstü evden, kahvehaneye geldim. Sobanın üstüne koku olsun diye kolonya döktüm. Yan taraftaki arkadaşım kolonyanın üstüne çakmakla yakarsan daha güzel kokar dedi. Bende çakmağı çaktım sonra dışarı çıktım. Çıktım, 10 saniye geçmedi bir anda içeride patlama oldu. Bomba patlar gibi ses geldi. İçeriye bir baktım sobaya dair hiçbir şey kalmamış. Kolonyanın sıkışmasından kaynaklı soba patladı. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştim. Böyle bir şey başımıza gelmedi, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.

Sobanın patlamasına bir süre tepkisiz kalan vatandaşlardan Mevlüt Özçelik, "Akşam arkadaşlarla her zamanki gibi oyun oynuyorduk. Oyun oynarken kahveci arkadaşımız sobanın üstüne kolonya döküyordu. Oyun oynarken bir anda patlama oldu. Baya bir kuvvetli patladı. Anlık şok olduk ve ardından üzerimize is yağmaya başlayınca kalkıp dışarı çıktık. Patlama anında ne olduğunu anlayamadık, masamızda ayrılmadık" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Sobanın Patlama Anı Kamerada! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da çakma Sedat Peker Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Kent buz kesti, dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri donuyor Kent buz kesti, dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri donuyor
Dilan Çiçek Deniz’in eski aşkından dudak dudağa poz Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkından dudak dudağa poz
Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez
Çin, sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesini idam etti Çin, sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesini idam etti

08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
08:32
Piyasalarda Fed korkusu Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
07:40
Bakan Fidan “Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var“ diyerek açıkladı
Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var" diyerek açıkladı
07:27
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti
06:56
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
02:31
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 09:25:31. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Sobanın Patlama Anı Kamerada! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.