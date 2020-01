Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Serinhisar ilçesi, Denizli- Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Olay, Acıpayam istikametinden Denizli kent merkezine seyir halinde olan Nurcan C. hakimiyetindeki 35 AN 4027 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan Gökhan İhsan K.'ye ait 20 AYY 056 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobili gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karşı şeride geçen otomobil içerisinde bulunan sürücü Nurcan C.'yi hafif yaralı, kızı Hilal C.'yi de (17) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Hilal C. hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan İhsan K. ve Elif K.'de Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, vatandaşların o anları cep telefonuna kaydettiği sırada anne Nurcan C.'nin "Annem ben nasıl dayanırım buna, ben buna dayanamam" feryatları ise yürekleri dağladı.

(İHA)