Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Serinhisar ilçesi, Denizli- Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Olay, Acıpayam istikametinden Denizli kent merkezine seyir halinde olan Nurcan C. hakimiyetindeki 35 AN 4027 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan Gökhan İhsan K.'ye ait 20 AYY 056 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobili gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karşı şeride geçen otomobil içerisinde bulunan sürücü Nurcan C.'yi hafif yaralı, kızı Hilal C.'yi de (17) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Hilal C. hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan İhsan K. ve Elif K.'de Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, vatandaşların o anları cep telefonuna kaydettiği sırada anne Nurcan C.'nin "Annem ben nasıl dayanırım buna, ben buna dayanamam" feryatları ise yürekleri dağladı.

(İHA)

Serinhisar, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ölümden kıl payı kurtuldu
Yerli otomobil için aylık 4 bin 500 lira bursla doktoralı mühendisler yetiştirilecek! Yerli otomobil iki mahalleyi uçurdu! Arazilerine değer biçemiyorlar Balkondan atlayan genç kızı battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştılar

Son Dakika Haberleri
02:18 Isparta'da silahlı market soygunu yapan şüpheli kaçtı - Son Dakika
02:16 Balıkesir'de kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
02:14 Arjantin, Guaido'nun temsilcisinin diplomatik kimliğini iptal etti - Son Dakika
02:04 Kasım Süleymani sonrası dönem Washington'da tartışıldı - Son Dakika
02:00 Kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 02:18:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]