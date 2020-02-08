Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada, yaralanarak araç içerisinde sıkışan 1 kişi ise itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı ile çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli istikametine giden Ahmet Ertuğrul idaresindeki 20 BF 602 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje devrildi. Kazada, sürücü ile araç içerisinde bulunan Bayram Ali ve Osman Ertuğrul yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralılardan birini uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Sonrasında ise yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi. - DENİZLİ

Acıpayam, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:24 Kaynak: İHA
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