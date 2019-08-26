Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:26 Kaynak: AA
Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Acar yönetimindeki 14 DP 997 plakalı otomobil, Menteş Mahallesi'nde İbrahim Tekin yönetimindeki 06 DS 5416 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Tekin yönetimindeki otomobilde bulunan Eren Tekin, Bilgehan Tekin, Fatma Tekin ve İsmihan Tekin yaralandı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı.
Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı Galatasaray'ın beraberliğine 'Ne yazık ki' diyen TRT muhabiri Volkan Kılıç özür diledi Son dakika! MSB, Pençe-3 Harekatında 7 PKK'lının daha öldürüldüğünü açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti