Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı
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Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Mehmet Acar yönetimindeki 14 DP 997 plakalı otomobil, Menteş Mahallesi'nde İbrahim Tekin yönetimindeki 06 DS 5416 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Tekin yönetimindeki otomobilde bulunan Eren Tekin, Bilgehan Tekin, Fatma Tekin ve İsmihan Tekin yaralandı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mehmet Acar, Denizli, Çivril, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:26 Kaynak: AA
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