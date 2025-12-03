Tüfekle oynarken kız arkadaşını öldüren çocuk dağda yakalandı - Son Dakika
Tüfekle oynarken kız arkadaşını öldüren çocuk dağda yakalandı

03.12.2025 06:24
Denizli'de lise öğrencisi Burak K., ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken yanlışlıkla 15 yaşındaki kız arkadaşını başından vurdu. Kız çocuğu hayatını kaybederken, olayın ardından korkuyla evden kaçan Burak K. dağda jandarma tarafından yakalandı. Burak K. ilk ifadesinde "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise 'Yapamazsın' dedi. Bende içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dedi.

Denizli'de bir lise öğrencisi, babasına ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynadığı sırada, silahın ateş açması sonucu İran uyruklu kız arkadaşının başından vurdu. 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, evden kaçan çocuk dağda yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; lise öğrencisi olan Burak K. (15), ailesiyle birlikte yaşadığı evinde yalnız bulunduğu sırada kız arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahani'yi (15) davet etti. Zahra Jahani, erkek arkadaşının evine kız kardeşiyle birlikte gitti.

SİLAH BİRDEN ATEŞ ALDI

İddiaya göre, üç arkadaş evde otururken, Burak K. babasına ait olan ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip oynarken, silah birden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Zahra Jahani'nin başına isabet etti. Jahani'nin kanlar içinde yere yığıldığının gören kız kardeşi dışarı çıkarak, 'Ablamı öldürdü' diye bağırdı. Korkuyla paniğe kapılan Burak K., evden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çocuğun çığlıkları ve silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Jahani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Jahani'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

KARAKAYA DAĞI'NDA JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Olayın ardından evden kaçan Burak K. evin yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karakaya Dağında jandarma ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"İÇİ BOŞ SANIP TETİĞE BASTIM"

Tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne neden olan gencin alınan ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise 'Yapamazsın' dedi. Bende içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Denizli, Çocuk, Olay, Suç, Son Dakika

