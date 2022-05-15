Yaşlı kadını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Yaşlı kadını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

15.05.2022 12:52

Denizli'de yaşlı kadını, kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 4 kişi, cezaevine gönderildi.

Denizli'de yaşlı kadını, kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 4 kişi, cezaevine gönderildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Acıpayam ilçesi Köke Mahallesi'nde bir telefonla dolandırıcılık ihbarı üzerine çalışma yaptıkları sırada şüpheli bir otomobilin uzaklaştığını saptadı.

Mahallede yapılan araştırmada otomobilin 75 yaşındaki Cemile Özkan'ın evinden ayrıldığı belirlendi.

Oğlu İsmail Özkan'ı 38 yıl önce av sırasında kaza kurşunuyla kaybeden yaşlı kadın, telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtan kişilerin "Oğlunu öldüren kişi ve yakınları paralarını alacak. Biz o paraları koruyacağız." diyerek eve geldiğini söyledi.

Şüphelilerin yaklaşık 10 bin dolar, 10 bin avro, 4 çeyrek altın ve 1 altın bileziği alarak kaçtıklarını belirleyen ekipler, Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı, Antalya ve Denizli Emniyet Müdürlükleri işbirliğiyle "Avcı" adı verilen operasyon başlattı.

Farklı adreslere yapılan baskınlar sonucu çok sayıda suç kayıtları bulunan S.A. (38), İ.B (45), O.O (38) ve M.S. (40) yakalandı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen para ve altınlar, sahibine teslim edildi.

Zanlılardan M.S. ve O.O'nun yaklaşık 5 ay önce Elazığ'dan kente gelen 4 kişiye sahte Avustralya doları sattıkları suçlamasıyla arandıkları da öğrenildi.

Yaşlı kadını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
Yaşlı kadını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
Yaşlı kadını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
Yaşlı kadını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
Yaşlı kadını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
Yaşlı kadını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
Yaşlı kadını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
Yaşlı kadını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaşlı kadını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı kadını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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