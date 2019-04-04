Son Dakika Haberleri: Denizli'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 34 Yaralı

Denizli'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 34 Yaralı

39 dakika önce

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2,'si ağır, 34 kişi de yaralandı.

Denizli'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 34 Yaralı, System.String[]
DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2,'si ağır, 34 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara Asfaltı Derbent mevkiinde meydana geldi. Mersin'den Aydın'ın Kuşadası ilçesine giden Kontur Turizm'e ait Osman Özden yönetimindeki 42 AH 856 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 2'si ağır, 34 kişi de yaralandı. Tam bir can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:03 Kaynak: DHA

Çardak, Denizli, Güncel
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