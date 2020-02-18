Denizli 'Hokey Kız Takımı' Türkiye Şampiyonası biletini aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizli 'Hokey Kız Takımı' Türkiye Şampiyonası biletini aldı - Son Dakika Spor

Denizli 'Hokey Kız Takımı' Türkiye Şampiyonası biletini aldı

6 saat önce

Denizli Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü 'Hokey Kız Takımı' 13-16 Şubat ta Bolu'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Grup maçlarında en iyi 4 takım arasına girerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Denizli 'Hokey Kız Takımı' Türkiye Şampiyonası biletini aldı, System.String[]

Denizli Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü 'Hokey Kız Takımı' 13-16 Şubat ta Bolu'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Grup maçlarında en iyi 4 takım arasına girerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Güney Eziler Ortaokulu ve Tavas Baharlar Ortaokulu öğrencilerinden oluşan, Denizli Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü Hokey Kız Takımı, Türkiye Şampiyonasında yarışacak. Şampiyonlar 14 Mart'ta Muğla da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında en iyi 12 takım arasında ilk 4'e girerek Türkiye derecesi için mücadele edecek. Beden Eğitimi Öğretmenleri Suat Arı, Deniz Sinem Çalık, Gençlik Spor Müdürlüğü Hokey Antrenörü Ömer Said Aleaddinoğlu ve Güney Eziler Hokey Antrenörü Burak Duman nezaretinde bu başarıyı yakalayan kız hokey takımı Güney ilçesinde büyük bir coşku ile davul, havai fişek gösterisi ve 10. Yıl Marşı ile karşılandı.


Kız hokey takımının yaşadığı başarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalık, kız takımı sporcularının büyük bir mücadele örneği gösterdiklerini ifade ederek, "Kızlarımız şampiyonada çok iyi mücadele ettiler ve ligde ilk dört arasına girerek büyük bir başarı elde ettiler. İnşallah Türkiye şampiyonasına da en iyi şekilde hazırlanarak oradan da en iyi sonuçla döneceğimize inanıyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz" dedi. - DENİZLİ

Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:55 Kaynak: İHA
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