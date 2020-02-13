Denizli-kınalı elleriyle çaldığı sipsi ile 'yaşayan insan hazinesi' seçildi - Son Dakika
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Denizli-kınalı elleriyle çaldığı sipsi ile 'yaşayan insan hazinesi' seçildi

6 saat önce

Kınalı elleriyle çaldığı sipsi ile 'Yaşayan İnsan Hazinesi' seçildiDENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki sipsi ustası Halime Özke, Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü almanın mutluluğunu yaşıyor.

Kınalı elleriyle çaldığı sipsi ile 'Yaşayan İnsan Hazinesi' seçildi

DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki sipsi ustası Halime Özke, Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü almanın mutluluğunu yaşıyor.

Beyağaç ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 7 torun sahibi sipsi ustası Halime Özke, 7 yaşında koyun ve keçi otlatırken büyüklerinden sipsi çalmayı öğrendi. Sipsi çalmayı çok sevdiği belirten Özke, enstrümanını hiçbir zaman yanından ayırmadığıın söyledi. Kendini sipsi yapımı ve kullanımında oldukça geliştiren Özke, giydiği 3 parça olarak adlandırılan kırmızı kıyafetiyle ilçedeki düğünlerin de aranan ismi haline geldi.

Nota bilmeden kınalı elleriyle çaldığı sipsisiyle ün kazanan Özke, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi listesine alındı. Özke, geçen 11 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almanın mutluluğunu yaşadı.

Sipsinin hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirten sipsi ustası Halime Özke, Biz, mahallemizde sipsiyi çalabilen 5 kızdık. Diğer 4 kızın eşleri sipsi çalmalarına izin vermedi. Bir tek ben kaldım. Yıllardır sipsi çalmayı hiç bırakmadım. O benim neşe kaynağım. Eskiden evde, eşimle birlikte çalıp, söylerdik. Sipsi çalınca neşem yerine geliyor. Radyodan türkü öğrenip, sipsiyle çalıyorum. Nefesim yettiğince sipsi çalmak istiyorum. Ölünce de mezarımın başucuna koyulmasını istiyorum dedi.

Özke, ödüle layık görüldüğü için gurur duyduğunu belirtip, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya davet etti. Davet üzerine, gidip, ödülümü aldım. Beni, bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Ben de Cumhurbaşkanımız'ı Beyağaç'a davet ettim diye konuştu.

Özke, Çamelili cura sanatçısı Hayri Dev'in ardından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' listesine Denizli'den giren ikinci isim oldu.

Denizli-kınalı elleriyle çaldığı sipsi ile 'yaşayan insan hazinesi' seçildi

Yeni Mahalle, Beyağaç, Denizli, Kınalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:39 Kaynak: DHA
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