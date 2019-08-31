Denizli mahallelinin taş ocağı tepkisi

Mahallelinin taş ocağı tepkisi

Türkiye'deki kekik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde vatandaşlar, Güzelpınar Mahallesi'ne yapımı planlanan taş ocağı projesini protesto etti. Projeye karşı çıktıklarını kaydeden Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy, CİMER'e yazdık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne itiraz ettik. Bu bölgede yüzde 100 organik kekik üretiyoruz. Türkiye'nin en önemli kekik üretim merkezlerinden birisiyiz. En az 20 bin kişi bu bölgede nar, ayva, ceviz ve zeytin üretimi yaparak geçimini sağlıyor. Biz burada taş ocağı istemiyoruz. Çivi bile çakılmasını istemiyoruz. Buraya taş ocağı yapılırsa mahallemizde 10 yıl sonra hiçbir ürün yetiştiremeyiz dedi.

Pamukkale'nin Güzelpınar Mahallesi'ndeki 75 hektarlık alanda özel bir şirket tarafından kalker ocağı ve kırma eleme yıkama tesisi yapımı planlandı. Proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı, komşu Uzunpınar Mahallesi'nde düzenlendi. Geçen çarşamba günü yapılması planlanan toplantı, yoğun tepki nedeniyle yapılamadı. Güzelpınar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, tepkilerini dile getirmek izin dün öğle saatlerinde mahalle meydanında eylem yaptı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eylemde vatandaşlar, ellerine taş ve mahallenin temel geçim kaynağı olan kekik bitkisini alarak taş ocağı karşıtı sloganlar attı.

'10 YIL SONRA HİÇBİR ÜRÜN YETİŞTİREMEYİZ'

Açıklama yapan Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy, açılması planlanan taş ocağının mahalledeki tarımsal üretime zarar verebileceğini söyledi. Projeye karşı çıktıklarını kaydeden Gürsoy, CİMER'e yazdık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne itiraz ettik. Bu bölgede yüzde 100 organik kekik üretiyoruz. Türkiye'nin en önemli kekik üretim merkezlerinden birisiyiz. En az 20 bin kişi bu bölgede nar, ayva, ceviz ve zeytin üretimi yaparak geçimini sağlıyor. Biz burada taş ocağı istemiyoruz. Çivi bile çakılmasını istemiyoruz. Buraya taş ocağı yapılırsa mahallemizde 10 yıl sonra hiçbir ürün yetiştiremeyiz dedi.

TAŞ OCAĞI DEĞİL, TEKSTİL FABRİKASI YAPSINLAR

Mahalle sakinlerinden Zülkefil Gürsoy, yaşadıkları bölgenin kekik üretiminin yanı sıra temiz havasıyla da tanındığını söyledi. Projenin bölgedeki tarıma ve doğallığa zarar vereceğini kaydeden Gürsoy, Bizim bu projeye büyük bir tepkimiz var. Madem bu şirket para kazanmak istiyor, biz onlara bir yer gösterelim. Para da almayalım, gelsin tekstil fabrikası kursun. Taş ocağı kurulursa, Güzelpınar ve çevresindeki mahalleler bu projeden büyük zarar görecek dedi. Elindeki kekiğiyle birlikte eyleme katılan Gülnaz Uçar, Bizim mahallemizin en önemli gelir kaynağı kekik. Tarlalarımızın kenarına taş ocağı yapacaklar. Bu kadar insan açlıktan ölsün mü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Bize sahip çıksın diye konuştu.

'KEKİĞİN ÖLÜP GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Kezban Ünlü ise, çocuklarını kekik üreterek okutmaya çalıştığını anlatarak, Biz taş ocağı istemiyoruz. Organik olarak ürettiğimiz kekiklerimizin yurtdışına ihraç olmasını istiyoruz. Kekik üreterek geçimimizi sağlıyoruz. Bu ürünümüzün ölüp gitmesini istemiyoruz. Biz üreten olmak istiyoruz. Mevsimlik işçi olmak istemiyoruz. Biz çocuklarımızın ihtiyaçlarını kekik üreterek sağlıyoruz. Lütfen tarlalarımızı, turizmimizi öldürmeyin dedi.