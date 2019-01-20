Denizli'nin Merkez Efendi İlçesi Hacı Eyüplü Mahallesi'nde Çöp Toplama Kamyonuyla Devriye Gezen...
1 saat önce
IHAAW122742-ASA/20-01-2019- Denizli'nin Merkez Efendi ilçesi Hacı Eyüplü Mahallesi'nde çöp toplama kamyonuyla devriye gezen polis aracı çarpıştı.
IHAAW122742-ASA/20-01-2019
- Denizli
'nin Merkez Efendi
ilçesi Hacı Eyüplü Mahallesi'nde çöp toplama kamyonuyla devriye gezen polis aracı çarpıştı. Kazada polis aracındaki polisler yaralandı. Yaralanan polisler, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. 20.01.2019 12: 27: 42 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:33 Kaynak: İHA
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