Son Dakika Haberleri: Denizli'nin Merkez Efendi İlçesi Hacı Eyüplü Mahallesi'nde Çöp Toplama Kamyonuyla Devriye Gezen...

Denizli'nin Merkez Efendi İlçesi Hacı Eyüplü Mahallesi'nde Çöp Toplama Kamyonuyla Devriye Gezen...

1 saat önce

IHAAW122742-ASA/20-01-2019- Denizli'nin Merkez Efendi ilçesi Hacı Eyüplü Mahallesi'nde çöp toplama kamyonuyla devriye gezen polis aracı çarpıştı.

Denizli'nin Merkez Efendi İlçesi Hacı Eyüplü Mahallesi'nde Çöp Toplama Kamyonuyla Devriye Gezen..., System.String[]
IHAAW122742-ASA/20-01-2019

- Denizli'nin Merkez Efendi ilçesi Hacı Eyüplü Mahallesi'nde çöp toplama kamyonuyla devriye gezen polis aracı çarpıştı. Kazada polis aracındaki polisler yaralandı. Yaralanan polisler, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. 20.01.2019 12: 27: 42 TSI
NNNN - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:33 Kaynak: İHA

Polis, Merkez Efendi, Denizli, 3. Sayfa
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