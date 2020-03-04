Denizli Valisi Karahan'dan şehit ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
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Denizli Valisi Karahan'dan şehit ailesine taziye ziyareti

6 saat önce

Denizli Valisi Hasan Karahan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Denizli Valisi Karahan'dan şehit ailesine taziye ziyareti, System.String[]

Denizli Valisi Hasan Karahan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.


Şehit Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın, Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'ndeki evine gelen Vali Karahan, baba Suat Akman ve aile üyelerine başsağlığı diledi.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ziyarette hazır bulundu.


Şehidin naaşının, yarın öğle vakti Müftü Ahmet Hulusi Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedileceği öğrenildi.

Denizli, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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