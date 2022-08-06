Denizlili Yaşlı Kadın: "Bin 75 Lira Dul Aylığı Veriyorlar Onunla Yetinmeye Çalışıyorum"

Denizli'de yurttaşlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'ya hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı çektiklerini anlattı. Pazarcı bir kadın, yoğurdun kilosunu 40 liraya sattığını belirterek "Normalde 50 liraya satmam lazımdı şu anda ama alan yok. 19 kilometre yoldan geliyoruz buraya. 300 küsur lira bir torba yem. Ne olacak bizim halimiz böyle?" dedi. Yaşlı bir kadın da "Bin 75 lira dul aylığı veriyorlar onunla yetinmeye çalışıyorum. Pazar pahalı, alınacak gibi değil, bir kilo domates 15 lira, dört domates" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, dün Denizli'nin Kale ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde esnaf ve yurttaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Biçer Karaca'nın işlerini ve durumunu sorduğu yurttaşlar ekonomik krizden ve geçim sıkıntısından dert yandı.

"ÖNCEDEN 5 BİN CİVARINDA İNEK VARDI ÇEVREMİZDE ŞU ANDA İKİ YÜZ, ÜÇ YÜZ ANCAK VAR"

Bir veteriner, işlerinin pek iyi olmadığını belirterek, "Hayvan kalmadı. Ekonomi politikası her şeyi bitirdi. Önceden 5 bin civarında inek vardı çevremizde şu anda iki yüz, üç yüz ancak var. Hepsi satıldı, kesildi" dedi.

Bir çiftçi de ürettiği biberleri göstererek "Bunun maliyetine bakarsan sıfır sıfır elde bir kalır. Yevmiye 350 lira, nasıl yetecek ki? Biz hanımla 3-4 çuval topluyoruz, yetmiyor. Yevmiyeci ile nasıl yetecek, iki yevmiyeci bulsak 750 lira zaten" diye konuştu.

Pazarda yoğurt satan bir kadın da Biçer Karaca'ya şunları anlattı:

"ORTALIK ÇOK PAHALI HER ŞEY ALDI GİTTİ. NE OLACAK BİZİM HALİMİZ BÖYLE?"

"İşler hiç de iyi değil, durgun. Pazarda da kimse yok. Ortalık çok pahalı her şey aldı gitti, sattığım ucuz alınmadı. Yoğurdun kilosunu 40 liraya satıyorum, geçen sene 30-20 bu aralardı. Normalde 50 liraya satmam lazımdı şu anda ama alan yok. 19 kilometre yoldan geliyoruz buraya. 300 küsur lira bir torba yem. Ne olacak bizim halimiz böyle?"

Biçer Karaca da "Düzelecek az kaldı. Biz geleceğiz bu ülkedeki bütün çarkları tekrar çalıştıracağız. Üreten kazanacak, üreten kazanınca vatandaş da daha uygun, ucuz, satın alma gücü yüksek gelire sahip olacak" dedi. Pazarcı kadın da "İnşallah kızım, öyle bir şey yapın" diye karşılık verdi.

"BİN 75 LİRA DUL AYLIĞI VERİYORLAR ONUNLA YETİNMEYE ÇALIŞIYORUM"

Pazara alışverişe gelen yaşlı kadın da aldığı bulaşık deterjanını Biçer Karaca'ya göstererek bir kutusunu 45 liraya aldığını, geçen sene ise ürünün fiyatının 15 lira olduğunu ifade etti. Yaşlı kadın, "Maaşım yok. Adam öleli 28 sene oldu bin 75 lira dul aylığı veriyorlar onunla yetinmeye çalışıyorum. Pazar pahalı, alınacak gibi değil, bir kilo domates 15 lira, dört domates" sözleri ile sıkıntılarını anlattı. Biçer Karaca da kadının ellerinden tutarak "Sen merak etme. Biz yakında iktidara geleceğiz. Sana hani bin 70 lira para veriyorlar ya biz sana asgari ücrete bu parayı tamamlayacağız. Az kaldı" diye söz verdi.

Yumurta satan genç de şöyle konuştu:

"Yumurtanın tanesi 1,80 kuruşa falan geliyor. Biz de para kazanamıyoruz halkımıza alamıyor. Geçen sene kolisini 20 liraya satıyorduk. Biz zaten çok da iyi para kazanamıyoruz. 2 lira falan karımız, ama yapılmaz, yapacak bir şey yok."