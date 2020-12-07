Denizlispor dibe demir attı - Son Dakika

Denizlispor dibe demir attı

07.12.2020 11:41
Denizlispor dibe demir attı, System.String[]

SÜPER Lig'de kötü gidişatını Fenerbahçe'ye de evinde 2-0 yenilerek sürdüren Yukatel Denizlispor, galibiyet hasretini 5 maça çıkarttı, puan tablosunda dipten kurtulamadı.

SÜPER Lig'de kötü gidişatını Fenerbahçe'ye de evinde 2-0 yenilerek sürdüren Yukatel Denizlispor, galibiyet hasretini 5 maça çıkarttı, puan tablosunda dipten kurtulamadı. Ligde 2005 yılından beri hiç mağlup edemediği rakibi karşısında 2 golle yenik duruma düştükten sonra 56'ncı dakikada Murawski'yle penaltıdan yararlanamayan Denizli, 10 kişi kalan Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ı birçok pozisyonda geçemedi. Oynadığı 10 maçta yalnız 1 galibiyet, 3 beraberlik alabilen, 6'ncı kez sahadan boynu bükük ayrılan yeşil-siyahlı ekip haftayı 6 puanla 20'nci sırada tamamladı.

Denizlispor, iç sahada geçen sezondan beri süren galibiyet hasretini de sürdürdü. Evinde bu sezon 5 maça çıkan Denizli, 2 beraberlik alırken son 3 maçta ise sıfır çekti. Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten teknik direktör Kenan Atik, "Maçın ikinci yarısında çok pozisyona girdik. İkinci yarıdaki oyunumuzla beraberliği koparabilirdik. Bu kadar pozisyona girip maçı 2-0 kaybetmek bizi üzdü. Çok iyi oynadık, iyi pozisyonlara girdik. Ancak karşımızda Altay gibi bir kaleci vardı. Onu geçemedik. Mutlaka toparlanacağız" diye konuştu. Denizlispor ligde 11 Aralık Cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.

2006 GÖNDERMESİNİN YANKILARI SÜRÜYORDenizlispor'un Fenerbahçe maçından önce hafta içinde rakibine sosyal medya hesaplarından yaptığı göndermeye sarı-lacivertlilerden aynı şekilde yanıt geldi. Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesaplarından maçtan önce 14 Mayıs 2006'da Denizli Atatürk Stadı'nda 1-1 sonuçlanıp Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden son hafta maçının görüntüleri, "Hatırla" başlığıyla paylaşıldı. Kanarya'nın şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı unutulmaz maçın Denizlispor tarafından pazar günkü mücadele öncesi tekrar hatırlatılması sosyal medyada gündem oldu.

Denizlispor tepkiler üzerine gönderiyi silerken dünkü maçtan sonra bu kez Fenerbahçe cephesi kulübün sosyal medyasından yeşil-siyahlılara futbolcularının gol sevincindeki fotoğrafını, "Baktıkça bizi HATIRLA" mesajıyla paylaştı. Denizlisporlu taraftarlar sarı-lacivertlilerin gönderisinin altına, "Bu maç 3 gün sonra unutulur ama o maç yıllar sonra da unutulmayacak" yorumları yaptı. Denizlispor'la Fenerbahçe yöneticileri arasında ilk yarıda gelen konuk ekibin golü sonrası da protokolde tartışma yaşanırken, sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, mücadelenin 8 dakika uzamasına 2006'da 16 dakika uzayan tarihi maça gönderme yaparak, "Biz 16 dakika bekliyorduk" diye yorum yaptı.


Denizlispor dibe demir attı

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- Kaynak: DHA

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