DENİZLİ (İHA) – Salgın sebebiyle lige verilen aranın ardından tekrar toplanan Denizlispor, mesaiye korona virüs testiyle başladı.



Denizlispor'un teknik kadrosu ve futbolcuları Haluk Ulusoy Spor Tesisleri'nde koronavirüs kontrolünden geçti. Covid-19 salgını ile Süper Lig'de ertelenen maçların ardından antrenmanlara yeniden başlayan futbolculara koronavirüs taraması Özel Cerrahi Hastanesi Başhemşire Yardımcısı Güzide Tuna ve Kan Alma Sorumlusu Barış Aslan tarafından yapıldı. Koronavirüs kontrolüne Yukatel Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Salih Özcan da katıldı.



Oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduklarını gözlemleyen Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekibi Yukatel Denizlispor'a başarılar dileyerek tesislerden ayrıldı. - DENİZLİ