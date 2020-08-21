Denizlispor'un Brezilya seferi
SÜPER Lig'de dış transferde daha önce Aytemiz Alanyaspor'dan eski kalecisi Cenk Gönen ve Alman kulübü Hannover 96'dan orta saha Marvin Bakalorz'u kadrosuna katan Yukatel Denizlispor, Brezilya seferine çıktı.
SÜPER Lig'de dış transferde daha önce Aytemiz Alanyaspor'dan eski kalecisi Cenk Gönen ve Alman kulübü Hannover 96'dan orta saha Marvin Bakalorz'u kadrosuna katan Yukatel Denizlispor, Brezilya seferine çıktı. Yeşil-siyahlı ekibin, adı Beşiktaş'la da anılan Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı forveti Wellington Nem ve Portekiz ekibi Boavista'dan yine Brezilyalı sağ bek Fabiano Leismann'a teklif sunduğu iddia edildi. Ukrayna ekibiyle sözleşmesi biten 28 yaşındaki Wellington Nem, geçen sezonu ülkesinde Fluminense'de kiralık geçirip 1 gol attı. 29 yaşındaki Leismann ise geçen sezon Portekiz'de 27 maçta oynadı. Yönetime dışardan takviyeler sonrası kopmaların da sürdüğü Denizlispor'da daha önce Başkan Ali Çetin'le ters düşen Taner Atilla ve Yasin Özpek gibi ağır topların istifasının ardından dün Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat da istifa etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:49
Kaynak: DHA
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