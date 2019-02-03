Son Dakika Haberleri: Denktaş Ailesine Taziye Telefonu

Denktaş Ailesine Taziye Telefonu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Denktaş Ailesine Taziye Telefonu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatı dolayısıyla oğlu Serdar Denktaş'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Ailenin acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhume Denktaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, başsağlığı diledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:41 Kaynak: İHA

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