Denktaş Ailesine Taziye Telefonu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:41 Kaynak: İHA
Erdoğan Talimatı Verdi, Yeni Dönem İçin Çalışmalar Başladı
Trafik Polisinden Tehlike Saçan Kamyon Sürücüsüne 'Nereye Böyle' Anonsu
Çocuğuna Simit Veren Kadının Parasını Çaldı...hırsızlık Anları Kamerada
Dünyaca Ünlü Fashion One TV, Number1'a Ortak Oldu