Depolanan kömürler yandı, firmaya 265 bin lira çevre cezası kesildi - Son Dakika

Depolanan kömürler yandı, firmaya 265 bin lira çevre cezası kesildi

07.10.2020 11:50
Depolanan kömürler yandı, firmaya 265 bin lira çevre cezası kesildi, System.String[]

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde depolanan kömürler yanınca, çevre mahallelerde kötü koku oluştu.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde depolanan kömürler yanınca, çevre mahallelerde kötü koku oluştu. Çevrede yaşayanlar durumdan şikayetçi olurken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü firmaya 265 bin lira ceza uyguladı.Dilovası'nda tahliye edilmesine karar verilen Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir firmada, kömür yığınının içinde yanma meydana geldi. Çevre mahallelerde yaşayanlar, yayılan kötü koku nedeniyle şikayetçi oldu. Bunun üzerine Dilovası Turgut Özal Mahallesi ve diğer mahallelerde yaşayan yaklaşık 150 kişi, dün akşam Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin önüne yürüyerek, kömür yüklü kamyonların girişini engelledi. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan vatandaşlarla görüşerek, söndürme çalışmalarının devam ettiğini, firmaya ceza kesildiğini belirtti. Kaymakam Alkan ile görüşen vatandaşlar dağıldı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kömürlerin yandığı Atakaş A.Ş firmasına çevreye verdiği zarardan dolayı ceza kesti. Tesiste iş makineleriyle yanan kömürler boş bir alana çekilirken, itfaiye ekipleri kömürlerin üzerine su sıkarak soğutma çalışması yaptı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü firmaya 265 bin 497 lira ceza kesip, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Dilovası ilçesi Çerkeşli mevkisinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette olan Atakaş A.Ş.'de, 5 Ekim tarihinde kömürlerin yanması sonucu oluşan gaz ve koku sebebiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce söz konusu tesise 88 bin 499 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Ancak 6 Ekim tarihinde kömür yangınının, koku ve gaz emisyonunun devam ettiği tespit edildiğinden bahse konu tesise tekrar 176 bin 998 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Böylece tesise toplam 265 bin 497 TL idari para cezası uygulanmıştır. Söndürme işlemleri devam etmekte olup, Valiliğimizin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz görevlilerince sorunun en kısa sürede çözülmesi için tedbirler alınmaya devam edilmektedir."YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firma tarafından kömürlerin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü. İş makineleriyle kömür yığınları kaldırılarak, su tutulurken, içten içe yanan kömürlerin sönmesi sağlandı. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Kömürcüler OSB ve firma yöneticileri ile muhtarlar, OSB içindeki söndürme çalışmalarını inceledi.


Depolanan kömürler yandı, firmaya 265 bin lira çevre cezası kesildi
Depolanan kömürler yandı, firmaya 265 bin lira çevre cezası kesildi
Depolanan kömürler yandı, firmaya 265 bin lira çevre cezası kesildi
Depolanan kömürler yandı, firmaya 265 bin lira çevre cezası kesildi
Depolanan kömürler yandı, firmaya 265 bin lira çevre cezası kesildi
Depolanan kömürler yandı, firmaya 265 bin lira çevre cezası kesildi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi, Dilovası, Kömür, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depolanan kömürler yandı, firmaya 265 bin lira çevre cezası kesildi - Son Dakika

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