Deprem bölgesinde, afetzedeler için her gün 15 bin kişilik yemek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesinde, afetzedeler için her gün 15 bin kişilik yemek - Son Dakika

Deprem bölgesinde, afetzedeler için her gün 15 bin kişilik yemek

6 saat önce

AYDIN'dan yola çıkan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri, Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği ve can kayıplarının olduğu Malatya'ya ulaştı.

Deprem bölgesinde, afetzedeler için her gün 15 bin kişilik yemek, System.String[]

AYDIN'dan yola çıkan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri, Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği ve can kayıplarının olduğu Malatya'ya ulaştı. Kızılay'ın mobil mutfağına giren ekip, Doğanyol ilçesinde depremzedeler için her gün 15 bin kişilik yemek çıkarıyor.

Türk Kızılayı Genel Merkezi'nden yapılan destek çağrısı üzerine, Aydın'dan deprem bölgesine hareket eden ADÜ öğretim üyesi Emrah Köksal Sezgin ve öğrenciler Mert Berk Apak, Zeki Birkan Uz, Berkay Baygın, Serhat Kurtay ile Kadir Erdönmez'den oluşan ekip, dün Malatya'nın Doğanyol ilçesine ulaştı. Kızılay'dan 2 mobil mutfağı devralan 6 kişilik ekip; sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 15 bin kişilik sıcak yemek çıkarmaya başladı. Depremzedelerin yanında olan öğrenciler, diğer illerden gelen aşçılık ekiplerinin de koordinasyonunu yürütüyor.?Doğanyol'da afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü önlemin alındığını belirten ADÜ Davutlar Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Emrah Köksal Sezgin, "AFAD ve Kızılay görevlileri felaketten etkilenen kişilere yardım etmek için ellerinden geleni yapıyor. Biz de üniversite olarak halkımızın sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için buradayız. Pişirdiğimiz yemekleri çevre köylere de ulaştırıyoruz. Umarım bir daha böyle bir afet yaşanmaz" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:05 Kaynak: DHA
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