Deprem bölgesinde pancar üreticilerine erken ödeme - Son Dakika
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Deprem bölgesinde pancar üreticilerine erken ödeme

6 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, depremin vurduğu Malatya'da, şeker pancarı üreticilerine ödemelerin 45 gün öne çekildiğini belirterek, yarından itibaren ödemelerin başlayacağını söyledi.

Deprem bölgesinde pancar üreticilerine erken ödeme, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, depremin vurduğu Malatya'da, şeker pancarı üreticilerine ödemelerin 45 gün öne çekildiğini belirterek, yarından itibaren ödemelerin başlayacağını söyledi.


6,8 şiddetindeki Elazığ depreminin ardından ağır hasarın oluştuğu Malatya'da, ilk andan itibaren sahada olan AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, depremzedelerin yaralarının biran önce sarılması adına yoğun çaba sarf ediyor. Depremde hasar gören tüm yerleşim alanlarını gezerek afetzedelerin sorunlarını dinleyen Tüfenkci, yaptıkları girişim sonucu Malatya'da şeker pancarı üreticilerine de ödemelerin yarından itibaren ödeneceğini söyledi.


Milletvekili Tüfenkci, Malatya Şeker Fabrikasına kampanya dönemince ürünlerini veren üreticilerin normalde 45 gün sonra ödemelerini alacaklarını ifade ederek, "Yaptığımız girişimler sonucu yarından itibaren çiftçilerimize alacakları ödenmeye başlanacak" dedi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
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