Son Dakika Haberleri: Deprem Haftası

Deprem Haftası

1 saat önce

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Güney Marmara Şube Başkanı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Engin Er, "Bursa depremsellik ve doğal afet anlamında dikkat edilmesi gereken illerden biridir.

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Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Güney Marmara Şube Başkanı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Engin Er, "Bursa depremsellik ve doğal afet anlamında dikkat edilmesi gereken illerden biridir." dedi.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi'nde, JMO Güney Marmara Şubesi ve Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Er, son iki ayda Bursa'nın merkezinde veya ilçelerinde hissedilen 8 deprem olduğunu söyledi.

Yalova, Bandırma ve Mudanya'da da depremler yaşandığını hatırlatan Er, "Bursa, Türkiye'de depremselliği en yoğun yaşayan, merkezinden üç, her ilçesinden birer fay hattı geçen bir il. Dolayısıyla Bursa depremsellik ve doğal afet anlamında dikkat edilmesi gereken illerden biridir. Biz dikkat etmesek de son iki ay içinde olan 8 deprem konuyu gündeme getirmektedir." dedi.

Er, toplumda deprem bilincinin oluşması ve deprem tehlikesinin kamuoyunun gündeminde kalması amacıyla basın toplantısı düzenleme gereği duyduklarını belirterek, "Depremle iç içe yaşamak zorunda olduğumuz ülkemizde doğa olaylarının afete dönüşmemesi, toplumsal acıların tekrar yaşanmaması için daha önce defalarca belirttiğimiz bazı konuları bir kez daha hatırlatmayı gerekli görüyoruz." diye konuştu.

Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Hüseyin Murat Arabacı ise meslek ayrımı yapmadan bir araya gelinerek, bu deprem yönetmeliğinde eksik olarak görülen kısımların tamamlanması çağrısı yaptı. Arabacı, "Yoksa en iyi kontrol mühendisi depremdir. Deprem kontrol ettiği zaman hiçbir şeye bakmaz. Sonuçları acı olur. Bu acıları tekrar yaşamayalım." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:14 Kaynak: AA

Marmara, Güney, Bursa, Güncel
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