Deprem Öncesi Eserlerin Restorasyonu Tamamlandı

05.02.2026 14:41
Kültür ve Turizm Bakanlığı, depremlerden etkilenen 678 vakıf eserinin restorasyonunu 2026'ya planladı.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki 678 vakıf kültür varlığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 109 eserin restorasyon ve rekonstrüksiyonunun tamamlandığını, diğer eserlerin restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının 2026 yılı Haziran ayına kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından teknik personel ile ICOMOS uzmanlarından oluşturulan ekipler tarafından tüm illerde eş zamanlı hasar tespit çalışmaları yapıldığı belirtildi. İlk tespitlerin 17 Şubat 2023'te, ikinci çalışmaların ise 6 Mart 2023'te tamamlandığı aktarıldı.

Deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan 678 vakıf kültür varlığında yapılan incelemelerde 31 yapının tamamen yıkıldığı, 144 yapının ağır, 104 yapının orta, 98 yapının hafif hasar gördüğü, 301 yapının ise hasarsız olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, yıkılan ve ağır hasar alan yapılar arasında Habib-i Neccar Camii, Antakya Ulu Camii, Kurtuluş Camii, Zincirli Bedesten, Kahramanmaraş Ulu Camii, Malatya Yeni Camii, Adıyaman Ulu Camii ve Selahaddin Eyyubi Camii gibi eserlerin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yapıların hasar durumuna göre önceliklendirildiği, müdahale projeleri için ihale sürecinin depremin ardından ikinci ayın sonunda başlatıldığı ifade edildi. Çalışmaların büyük bölümünde koruma uzmanı mimar, mühendis, malzeme uzmanı ve sanat tarihçilerinden oluşan bilim heyetlerinin sürece danışmanlık yaptığı bildirilen açıklamada, belgeleme çalışmalarının video kayıtları ve üç boyutlu tarama yöntemleriyle gerçekleştirildiği, kültür molozunun numaralandırılarak kayıt altına alındığı belirtildi. Açıklamada, özgün yapı elemanlarının tasnif edilerek restorasyon ve rekonstrüksiyon süreçlerinde yerinde kullanımının esas alındığı vurgulandı.

Açıklamada, depremlerin üçüncü yılı itibarıyla Habib-i Neccar Camii, Kurtuluş Camii, Zincirli Bedesten, Reyhanlı Yenişehir Camii, Ala Camii, Toptaş Camii, Kurşunlu Camii ve Burç Camii'nin de aralarında bulunduğu 109 vakıf kültür varlığının onarımının tamamlandığı, aslına uygun şekilde ayağa kaldırılan eserlerin yeniden ibadete ve ziyarete açıldığı ifade edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, depremden etkilenen tüm vakıf eserlerinin restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının 2026 yılı Haziran ayına kadar tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

