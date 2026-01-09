Deprem Riski Nedeniyle Hastane Binaları Yıkılacak - Son Dakika
Deprem Riski Nedeniyle Hastane Binaları Yıkılacak

09.01.2026 14:30
Kocaeli Valisi, Derince Eğitim Hastanesi'ndeki riskli 3 bloğun yıkılıp 120 yataklı acil hastane inşa edileceğini duyurdu.

DERİNCE Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde deprem riski taşıdığı belirlenen yataklı servislerin bulunduğu A, B ve B1 binalarının yıkılıp yeniden yapılacağını açıklayan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, sağlık hizmetlerinin aksamaması için yerleşke içinde 120 yataklı acil durum hastanesi kurulacağını açıkladı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan deprem performans analizleri sonrası, yataklı servislerin bulunduğu A, B ve B1 bloklarının mevcut haliyle güçlendirilmesinin uygun olmadığı, güvenlik gerekçesiyle yeniden yapılmak üzere tahliye edilmesine karar verildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Valilik binasındaki Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda hastane binasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 16 bin 200 metrekarelik arsa üzerinde, 58 bin 725 metrekare kapalı alana sahip Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 1985-2007 yılları arasında inşa edilen ve 17'sinde aktif sağlık hizmeti sunulan toplam 22 binadan oluştuğunu belirterek, "Binalarla ilgili yaptırılan deprem analizlerinde, defaten yapılan çalışmalarda, performans testlerinde hastanemizin yataklı servislerinin olduğu 3 bloğun özellikle deprem performanslarının yetersiz olduğu, herhangi bir deprem meydana gelmesi durumunda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu raporlarla ortaya konmuş vaziyettedir. Üç blok, 9'ar kattan oluşuyor. Yataklı servisleri orada bulunuyor. Hastalarımız, vatandaşlarımız orada yataklı servis olarak hizmet almakta hem de personelimiz orada çalışmaktadır. Binaların durumu bu şekildeyken yataklı servisler açısından hizmete devam etmek, hem hastalarımızın ve vatandaşlarımızın hem de orada çalışan kıymetli personelimizin can güvenliği açısından risk teşkil etmektedir. Bu riskin ortaya çıkmasıyla beraber neler yapılabileceğiyle ilgili Sağlık Müdürlüğümüzün başlattığı çalışmalar, Sağlık Bakanlığımızın da koordinesinde çözüm üretmek için uzun zamandır devam etmektedir. Mevcut hastanenin hizmetinin hiçbir şekilde aksamadan devam edeceği bir çözüme kavuşturmayı umuyoruz. Tüm amacımız, hastanede herhangi bir kapatma olmadan, verilen hizmetlerle ilgili bölgenin yoksun bırakılmasını önleyecek şekilde bir planlama yapmaktır" diye konuştu.

'ACİL DURUM HASTANESİ İNŞA EDİLECEK'

Vali Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yerleşke içinde tahsis edilen alanda hızlı şekilde acil durum hastanesi inşa edeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"120 yataklı bir acil durum hastanesi yapılacaktır. İçerisinde 120 yatakla beraber polikliniklerin ve bir hastaneye ihtiyacı bulunan tüm yerleşik odaların olacağı bir bina inşa edilecektir. Daha sonra tahliyeyi yaptıktan ve bu bina bittikten sonra hastanemiz orada hizmet vermeye başlayacak, deprem performansı kötü çıkan blokların yıkımıyla da Sağlık Bakanlığımız yeni yatırım aldığı hastanemizin inşaatına hızlı bir şekilde başlayacaktır. O inşaat bittiğinde de Büyükşehir Belediyemizin oraya kazandırdığı 120 yataklı acil durum hastanesi, ilimizin çok büyük bir eksikliği olan yaşlı bakım merkezi olarak işletilmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından hizmete devam edecektir. Hastanemizin şu anda acil olarak tahliye edilmesi gereken blokları A Blok, E Blok ve B1 bloktur. Yani şu anda yataklı servis hizmeti sunulan 3 bloktur. Bunların acil olarak tahliye edilmesi gerekmektedir ve bu açıklamadan sonra orada yeni yataklı hasta kabul işlemi durdurulacaktır."

'HASTANEMİZİN YAPIM SÜRECİNİN 3-4 AY SÜRMESİNİ BEKLİYORUZ'

İlk etapta yataklı servis ihtiyacını karşılamak için hastane yerleşkesindeki diğer bloklarda 50 yataklı servis alanı oluşturulacağını söyleyen Vali Aktaş, "Acil servisler ve acil sağlık hizmetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Yoğun bakım hizmetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Ameliyathane hizmetleri de devam edecektir. Poliklinik, görüntüleme, laboratuvar ve acil servis hizmetleri mevcut yerlerinde aynı şekilde sürdürülecektir. Yatışı bulunan hastalarla ilgili sağlık hizmetleri öncelikli olarak oluşturulacak 50 yataklı servislerde verilecek, bunun yetmemesi durumunda Kocaeli Devlet Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde hastalarımızın yatışları sağlanacaktır. Acil servis hizmetleri ve poliklinik muayenesi sonrası yatışı gereken hastaların transferleri için Derince Devlet Hastanemizde yeterli sayıda ambulans ve hasta nakil aracı sürekli hazır bulundurulacaktır. Tahliyesi yapılacak 3 blokta yataklı servislerde görev yapan personelimizden, yeni görev yerleriyle ilgili olarak ve Kocaeli Devlet Hastanesi ile Seka Devlet Hastanesi'nde ortaya çıkacak personel ihtiyacını gidermek üzere öncelikle gönüllülük esasına dayalı görevlendirme yapılacaktır. Bu süreçte sağlık hizmetlerinin sunumunun sağlanması ve risklerin bertaraf edilmesi amacıyla tüm tedbirler alınacaktır. Büyükşehir Belediyemizin yapacağı acil durum hastanesinin yapım sürecinin 3-4 ay sürmesini bekliyoruz. 3-4 ay sonra bina bittiğinde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi bugünkü hizmeti neyse aynı şekilde devam edecektir. Hiçbir eksiklik kalmayacaktır. Yatan hasta ve servisler açısından da hiçbir açıklık bulunmayacak, hizmet bugünkü gibi devam edecektir" diye konuştu.

'ŞEHRİMİZ DAHA GÜVENLİ BİR HASTANE BİNASINA KAVUŞACAK'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da depreme hazırlık süreci kapsamında alınan kararları değerlendirerek, "Sağlık Bakanımız bürokrasiye gerekli talimatları verdi. Bu süreçte projeler defalarca çalışıldı ve gözden geçirildi. Son hali Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde kararı onaylaması neticesinde, bütçe ve yatırım programı süreci tamamlandı. Özetle, yatakların bulunduğu A, B ve B1 bloklarda yataklı hastane hizmeti şu anda durdurulacaktır. Bu hizmet diğer hastanelerde devam edecektir. Kırmızıyla gösterilen, helikopter pistinin bulunduğu alanda yaklaşık 8 bin metrekarelik prefabrik bir acil durum hastanesi inşa edilecektir. Poliklinik hizmetleri ve görüntüleme hizmetleri devam edecektir. Hastane kapanmamaktadır. Yataklı hizmet yalnızca 3 ya da 4 aylık süreyle diğer hastanelerde yürütülecektir. Böylelikle şehrimiz daha güvenli bir hastane binasına kavuşmuş olacak, kaynak israfı da önlenecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

