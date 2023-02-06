Deprem sırasında oluşan dev yarıklar TAG Otoyolu'nda seyir halindeki araçları yuttu - Son Dakika
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Deprem sırasında oluşan dev yarıklar TAG Otoyolu'nda seyir halindeki araçları yuttu

06.02.2023 13:11

Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sırasında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda büyük yıkım meydana geldi. Sarsıntı sırasında büyük yarıkların oluştuğu yol seyir halindeki onlarca aracı yutarken, görüntüler izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar gören Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası ulaşıma kapatıldı.

OTOYOL GÖVDESİNDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Alınan bilgiye göre, TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle otoyol gövdesinde hasar oluştu.

DEV YARIKLAR SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARI YUTTU

Seyir halindeki araçların 3 ili birbirine bağlayan otoyolda oluşan 2 metrelik yarıklara düştüğü görüntüler izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

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Son Dakika Güncel Deprem sırasında oluşan dev yarıklar TAG Otoyolu'nda seyir halindeki araçları yuttu - Son Dakika


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