Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar gören Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası ulaşıma kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle otoyol gövdesinde hasar oluştu.
Seyir halindeki araçların 3 ili birbirine bağlayan otoyolda oluşan 2 metrelik yarıklara düştüğü görüntüler izleyenlerin adeta kanını dondurdu.
Son Dakika › Güncel › Deprem sırasında oluşan dev yarıklar TAG Otoyolu'nda seyir halindeki araçları yuttu - Son Dakika