Depremde enkaz altında kalan Kulalı Nerrin Erakman'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Depremde enkaz altında kalan Kulalı Nerrin Erakman'ı arama çalışmaları sürüyor

02.11.2020 23:29
Depremde enkaz altında kalan Kulalı Nerrin Erakman'ı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesi merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Barış Sitesi'ndeki bir apartmanda enkaz altında kalan Kulalı Nerrin Erakman'ı arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesi merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Barış Sitesi'ndeki bir apartmanda enkaz altında kalan Kulalı Nerrin Erakman'ı arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönen apartmanlarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Arama çalışmalarında enkaz altından cenazeleri çıkartılan Kulalı anne-kız Aynur ve Beril Gidiş, bugün kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bayraklı ilçesindeki Manavkuyu mevkiinde bulunan Barış Sitesi enkazında kaldığı öğrenilen Kulalı eski gazeteci merhum Reha Erakman'ın eşi Nerrin Erakman'ı arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Nerrin Erakman'ın 7 katlı binanın birinci katında ikamet ettiği öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları daha kolay yürütebilmesi için 7 katlı binanın üstten 4 katında yıkım işlemi yapıldı. Üstten 4 katı kontrollü bir şekilde yıkılan binada Erakman'ın olabileceği alanlar didik didik aranırken, herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Ekiplerin enkaz bölgesinde yoğun çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar bilgi kirliliğine yol açtı. Yapılan paylaşımlarda enkaz altında kalan Erakman'ın sağ olarak kurtarıldığı veya yaşamını yitirdiği yazılırken, bu paylaşımlar enkaz bölgesinde umut dolu bekleyişini sürdüren Erakman ailesi ve yakınlarının acısına acı katıyor.

(İHA)

Depremde enkaz altında kalan Kulalı Nerrin Erakman'ı arama çalışmaları sürüyor
Depremde enkaz altında kalan Kulalı Nerrin Erakman'ı arama çalışmaları sürüyor
Depremde enkaz altında kalan Kulalı Nerrin Erakman'ı arama çalışmaları sürüyor
Depremde enkaz altında kalan Kulalı Nerrin Erakman'ı arama çalışmaları sürüyor

Arama Kurtarma, Seferihisar, Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Depremde enkaz altında kalan Kulalı Nerrin Erakman'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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