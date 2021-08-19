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Depremde evini, dostunu kaybeden ama umutlarını yitirmeyen genç, üniversite sınavında dereceye girdi - Son Dakika

Depremde evini, dostunu kaybeden ama umutlarını yitirmeyen genç, üniversite sınavında dereceye girdi

19.08.2021 11:00
Depremde evini, dostunu kaybeden ama umutlarını yitirmeyen genç, üniversite sınavında dereceye girdi, System.String[]

İzmir'de meydana gelen depremde evi ve okulu zarar gören, yakın dostunu kaybetmenin acısını yaşayan 17 yaşındaki Hasancan Keleş, sıkıntılı günlerde girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 174'üncü olarak hayallerinden vazgeçmediğini gösterdi.

İzmir'de meydana gelen depremde evi ve okulu zarar gören, yakın dostunu kaybetmenin acısını yaşayan 17 yaşındaki Hasancan Keleş, sıkıntılı günlerde girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 174'üncü olarak hayallerinden vazgeçmediğini gösterdi.

İzmirli Hasancan Keleş, 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depreme Bornova ilçesindeki okulunda yakalandı.

Hasar gören okulundan hemen çıkan Hasancan Keleş, anaokulu öğretmeni annesi Emel, babası Hakan ve kardeşi Enes ile yaşadığı Bayraklı ilçesindeki evine koştu.

Evinin de depremde hasar aldığını gören Keleş, ailesinin sağlıklı olduğunu ancak en yakın arkadaşlarından Arda Baran Demir'in enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini öğrendi.

Hayatı depremle bir anda değişen, evini, okulunu değiştiren, hasar gören binalarda kalan kitaplarını dahi kaybeden Hasancan Keleş, kayıplarına ve kötü günlere rağmen YKS'ye hazırlanmayı sürdürdü.

Genç depremzede zorlu süreçte derslerine sarılarak sınavda sayısal alanda 527,9 puan elde etti ve Türkiye 174'üncüsü olmayı başardı.

"Arkadaşımı anıyorum"

Hasancan Keleş, AA muhabirine, deprem anında okulda bulunduğunu, sarsıntıları hissetmeye başlayınca aklına ilk olarak kardeşinin geldiğini ve onun can güvenliğinden çok endişe duyduğunu söyledi.

Ailesinin hayatta olmasına çok sevindiğini belirten Keleş, "Eve gittim ve güvende olduklarını görünce çok sevindim. Bu süreçte maalesef arkadaşım Arda Baran'ı kaybettim. Onu da sık sık anıyorum. O gün birlikte ders yapmıştık, sonra evine geçti ve depreme de orada yakalandı." dedi.

Keleş, 2017'deki TEOG sınavında birinci olan arkadaşı Arda Baran Demir ile gelecek hayalleri kurduklarını, onu kaybetmenin üzüntüsünü halen yaşadığını aktardı.

Ailesinin, sevdiklerinin ve öğretmenlerinin desteğiyle yeniden hayata sarıldığını anlatan Keleş, "Hasar gören okulumuz başka bir yere taşındı. Evimiz orta hasarlı diye geçiyor ancak artık orada kimse yaşamıyor ve kısa süre içinde yıkılacak. Biz de babaannemin evine yerleştik. Birkaç hafta çok etkilendim ama öğretmenlerimin desteğiyle hedeflerimi hatırladım, çalışmalarıma devam ettim." diye konuştu.

Keleş, tüm yaşadıklarına rağmen YKS'de derece yapmasının çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Çok mutlu oldum. Herkes hedefleri doğrultusunda ilerlemeli bence. Ne yaşarsa yaşasın hayatlarını kurtarmaya çalışmalı. Ülkesine, milletine faydalı olmalı. Bundan sonra Boğaziçi Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi almak, yapay zeka sayesinde depreme karşı erken uyarı sistemini içeren çalışmalar yapmak istiyorum."

Alan sınavında 80 sorudan 79'unu doğru yanıtladı

Hasancan Keleş'in fizik öğretmeni Taylan Arıkan ise deprem sürecinde morali bozulan öğrencilerinin büyük çaba göstererek başarıya ulaştığını ifade etti.

Okulunu, evini ve tüm hayatını değiştirmek zorunda kalan Keleş'in adeta küllerinden doğduğunu ve ayaklarının üstünde durduğunu anlatan Arıkan, şunları kaydetti:

"Biz ona belirli soru adetleri söylüyorduk, o da o sayının üstüne çıkmak istiyordu. Uzun süreler harcayarak bir süreç tamamladı. Alan sınavında 80 sorunun 79'una doğru cevap vererek çok büyük bir başarı elde etti. Türkiye derecesi yaptı. Bu kolay bir iş değildi. Depremin neden olduğu o psikolojiden kurtulması kolay olmadı ama Hasancan başardı."

Depremde evini, dostunu kaybeden ama umutlarını yitirmeyen genç, üniversite sınavında dereceye girdi
Depremde evini, dostunu kaybeden ama umutlarını yitirmeyen genç, üniversite sınavında dereceye girdi
Depremde evini, dostunu kaybeden ama umutlarını yitirmeyen genç, üniversite sınavında dereceye girdi
Depremde evini, dostunu kaybeden ama umutlarını yitirmeyen genç, üniversite sınavında dereceye girdi
Depremde evini, dostunu kaybeden ama umutlarını yitirmeyen genç, üniversite sınavında dereceye girdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremde evini, dostunu kaybeden ama umutlarını yitirmeyen genç, üniversite sınavında dereceye girdi - Son Dakika


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