Depremde Kaybedilenler İçin Anma Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük felaketin üzerinden üç yıl geçti. O gün yitirdiğimiz canların bıraktığı keder, milletimizin vicdanında yaşamaya devam ediyor. Kaybettiğimiz her bir vatandaşımızın, bilhassa evlatlarımızın ve öğretmenlerimizin hatırası eğitim ailemiz için unutulması mümkün olmayan emanetlerdir. Mesuliyet telakkimizde ve geleceğe bakışımızda kalıcı izler bırakan depremlerin ardından tezahür eden fedakarlık, feraset ve dayanışma, bu milletin en müşkül zamanlarda dahi ortak bir vicdanla hareket edebildiğini bir kez daha göstermiştir. Kaybettiğimiz her evladımız, her öğretmenimiz, bizlere insanı merkeze alan bir maarif anlayışını daha güçlü şekilde yaşatma vazifemizi hatırlatmaktadır. Onların hatıralarını yaşatmak, gelecek nesillere karşı taşıdığımız bir vecibedir. Bu acı tecrübeden süzülen müşterek idrakle çocuklarımızın, gençlerimizin ve öğretmenlerimizin yarınlara güvenle yürüyebileceği bir eğitim iklimini kuvvetlendirme kararlılığındayız. Hafızamızı ve sorumluluk şuurumuzu canlı tutmayı, benzer acıların tekerrür etmemesi için en mühim görevimiz telakki ediyoruz. Geçtiğimiz üç yıl boyunca okulu dört duvardan ibaret görmeden, yaşanan sarsıntının izlerini hafifletmek için çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitimle hayata bağlamaya, yaraları birlikte sarmaya gayret ettik. 6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık 3 milyon 920 bin öğrenci ve 220 bin öğretmeni kapsayan kapsamlı bir eğitim seferberliğini hayata geçirdik. Afet öncesinde 11 ilde 11 bin 567 okulda, 119 bin 200 derslikte sürdürülen eğitim öğretim faaliyetleri, depremlerle birlikte ağır bir darbe aldı; bin 295 okul ve 9 bin 799 derslik kullanılamaz hale gelirken 10 bin 272 okul ve 109 bin 401 derslik hasarsız ya da az hasarlı olarak tespit edildi. Bu tablo karşısında Bakanlığımız bölgede eğitimi ivedilikle yeniden ayağa kaldırmayı stratejik bir öncelik olarak ele aldı."

"921 okul yapımı tamamlanmış, 649 okulun inşası devam etmekte"

Bugüne kadar bölgede yapımı tamamlanan derslik sayısının 14 bin 304'e ulaştığını belirten Bakan Tekin, 9 bin 763 dersliğin inşasının devam ettiğini aktardı. Tekin, "Güçlendirme kapsamında 2 bin 965 derslik tamamlanırken bin 72 derslikte çalışmalar sürüyor. Okul bazında ise 921 okul yapımı tamamlanmış, 649 okulun inşası devam etmekte, güçlendirme çalışmaları 233 okulda tamamlanmış, 70 okulda sürmektedir. Deprem öncesinde 11 ilde 119 bin 200 derslik bulunurken 9 bin 799 derslik kullanılamaz hale gelmiş, 109 bin 401 derslik eğitim sürecine devam etmiştir. Devam eden yatırımlar tamamlandığında deprem bölgesinde toplam derslik sayısı 137 bin 505'e ulaşacak, böylece kapasite deprem öncesinin yüzde 15 üzerine taşınacaktır. Bu yeniden inşa hamlesi fiziki kapasiteyle sınırlı kalmadı; öğrencinin doğrudan desteklenmesini esas alan mali ve pedagojik adımlar da eş zamanlı olarak devreye alındı" ifadelerini kullandı.

"5 milyon 280 bin yardımcı kaynak kitap öğrencilere ulaştırıldı"

Deprem sonrası dönemde sınav süreçlerinin ve insan kaynağı yönetiminin, özel düzenlemelerle yapılandırıldığını kaydeden Bakan Tekin, şu ifadelere yer verdi:

"Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde öğrenim gören öğrenciler için 2023 yılında her 30 kontenjana 2, 2024 ve 2025 yıllarında ise her 30 kontenjana 1 ek kontenjan tanımlandı. Bu uygulamayla depremden doğrudan etkilenen öğrencilerin merkezi sınavla öğrenci alan okullara erişimi kolaylaştırıldı; yerleştirmeler puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre merkezi sistem üzerinden gerçekleştirildi. 2023-2025 yılları arasında depremzede YKS adayları için devlet ve vakıf üniversitelerinde genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gidilmeden yüzde 25'e varan ek kontenjan uygulaması hayata geçirildi. Bu düzenlemeyle afet bölgesinde ikamet eden gençlerimizin kendi illerindeki üniversitelere erişimi kolaylaştırılmış, yükseköğretimde fırsat eşitliği güçlendirilmiş oldu. Ayrıca öğrenme kayıplarının YKS sürecini sekteye uğratmaması amacıyla telafi programları devreye alındı; 9-12. sınıflar için 26 telafi kaynağı ve 16 konu pekiştirme kitabı hazırlandı, 5 milyon 280 bin yardımcı kaynak kitap öğrencilere ulaştırıldı. YKS'ye hazırlanan öğrenciler için ayrıca 1 milyon 74 bin yaprak test basılarak dağıtıldı. Destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları aracılığıyla on binlerce öğrenciye akademik destek sağlandı; yalnızca 2023 yaz döneminde deprem bölgesindeki 11 ilde açılan kurslardan 62 bin 476 öğrenci faydalandı."

"2025 eğitim öğretim yılında 348 milyon 905 bin 408 lira eğitim öğretim desteği sağlandı"

Öğrenci hareketliliğinin esnek ve koruyucu bir çerçevede yönetildiğini vurgulayan Tekin, "Afet bölgesindeki öğrencilerin talepleri doğrultusunda ülke genelindeki okullara nakilleri kolaylaştırıldı; 2022-2023 ikinci döneminde devamsızlık hükümlerinden muafiyet sağlandı, not oluşmayan derslerde birinci dönem puanları yıl sonu puanı olarak kabul edildi ve öğrenciler sorumlu geçiş hakkıyla üst sınıfa alındı. Geçici barınma merkezlerinde kalan ya da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için açık öğretime geçiş imkanı tanındı. 1 Eylül-30 Aralık 2025 tarihleri arasında yalnızca ortaöğretimde deprem bölgesinden diğer illere yapılan nakil sayısı 1.301'e ulaştı. Aynı zamanda parasız yatılılık, bursluluk ve pansiyon imkanları genişletildi; depremzede öğrenciler ülke genelindeki boş pansiyon kontenjanlarına doğrudan yerleştirildi, burslu öğrencilerin hakları kesintisiz sürdürüldü, anne veya babasını kaybeden 820 öğrenciye ayrıca eğitim desteği sağlandı. Ayrıca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören 12 bin 689 öğrenciye 2024-2025 eğitim öğretim yılında 348 milyon 905 bin 408 lira eğitim öğretim desteği sağlandı" dedi.

"148 bini aşkın öğretmene afet sonrası psikososyal destek seminerleri verildi"

İki yıl içinde toplam destek tutarının 733 milyon 483 bin 728 liraya ulaştığını ve bu ödemelerin 2025-2026 eğitim öğretim yılında da sürdürüldüğünü hatırlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Böylece derslik kadar çocuğun kendisi de merkeze alındı; rakamların arkasındaki hayatlara temas eden bir iyileşme hattı kuruldu. Eğitim altyapısı güçlendirilirken yapısal güvenlik boyutu da sistematik biçimde odağa alındı. Bakanlığımız tarafından yürütülen Risk Kalkanı Projesi kapsamında okul binalarının sismik dayanıklılığı ülke genelinde teknik ve mali ölçütlerle değerlendiriliyor; afetlerin hemen ardından hasar tespitleri hızla yapılarak gerekli yapısal müdahaleler gerçekleştiriliyor. UNICEF ve Dünya Bankası iş birlikleriyle deprem bölgesinde ve dezavantajlı gruplarda özel eğitim ile mesleki becerilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. Amacımız, bugünün yaralarını sararken yarının eğitim yapısını daha dirençli bir zemine oturtmak. Eş zamanlı olarak psikososyal iyileşme ve öğrenme kayıplarının telafisi birlikte ele alındı. 148 bini aşkın öğretmene afet sonrası psikososyal destek seminerleri verilirken öğretmen, öğrenci ve veliler için ayrı ayrı yapılandırılmış psikoeğitim programları uygulamaya alındı, rehber öğretmenler aracılığıyla travma odaklı çalışmalar sahaya yayıldı. Erken çocukluk eğitim setleri, konteyner teknoloji tasarım atölyeleri, öğrenme kayıplarını giderme projeleri ve Mobil Bilim Merkezi faaliyetleriyle akademik toparlanma desteklenirken yalnız Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'daki çadır ve konteyner alanlarında yaklaşık 25 bin öğrenciye bilim temelli etkinliklerle ulaşıldı. Böylece eğitim, yalnızca binaların onarımıyla sınırlı kalmadı; çocuğun zihnine, öğretmenin dayanıklılığına ve ailenin iyilik haline uzanan bütüncül bir yeniden ayağa kalkma sürecine dönüştü. Öğretmen hareketliliği ve yeni atamalar da sürecin kritik ayaklarından biri oldu. Deprem bölgesindeki öğretmenlerden talep edenler başka illere atanırken ülke genelinden gönüllü öğretmenler afet bölgesinde görevlendirildi; sağlık özrü ve aile birliği gerekçeleri hızlandırılmış biçimde sonuçlandırıldı. 2023 yılı sözleşmeli öğretmen atamalarında 21 bin 569 öğretmen doğrudan deprem bölgesindeki illere yerleştirildi; ayrıca ihtiyaç duyulan alanlarda 901 öğretmen geçici görevlendirmeyle sahaya destek verdi. Yeni atanan ya da görev yeri değişen öğretmenlere öğretmenevlerinde konaklama sağlandı. Kaybımız büyük, acımız hala taze. Fakat 6 Şubat'tan aldığımız ders de nettir: Eğitimin bir veçhesi de felaket karşısında hayatı savunan, toplumu ayakta tutan ve yeniden ayağa kaldıran bir direnç hattı olmasıdır. Bugün geldiğimiz noktada geliştirdiğimiz yaklaşımlar, geçmişte yaşanan acıları daha bilinçli, daha dikkatli ve sorumluluk bilincini merkeze alan bir eğitim anlayışına dönüştürmeye yöneliktir. Bizlere düşen, bu büyük kaybın ardından emaneti daha sağlam yapılarla, daha güçlü bir eğitim iradesiyle ve daha yüksek bir sorumluluk duygusuyla geleceğe taşımaktır. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum, onların aziz hatıralarını dualarla yad ediyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yüce Rabbim milletimize sabır, dirayet ve huzur ihsan eylesin; ülkemizi her türlü afetten ve kötülükten muhafaza buyursun." - ANKARA