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Depremin 22. yıldönümünde gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika

Depremin 22. yıldönümünde gerçeği aratmayan tatbikat

18.08.2021 08:25
Depremin 22. yıldönümünde gerçeği aratmayan tatbikat, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 22. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirdiği tatbikat gerçeği aratmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketi 17 Ağustos 1999 depreminin 22. yıldönümü nedeniyle Kocaeli Fuar alanı Sivil Toplum Merkezi'nde geniş kapsamlı bir deprem tatbikatı yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesine kattığı "Mobil Afet Tırları" kamuoyuna tanıtıldı.

ASRIN FELAKETİ

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan asrın felaketi Marmara Depremi'nde birçok insan hayatını kaybetti. 22 yıl önce yaşanan afetin ardından yaralar sarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem bilincinin canlı tutulması için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda 17 Ağustos 1999 depreminin 22. yıldönümü nedeniyle Kocaeli Fuar alanı Sivil Toplum Merkezinde "Olası Afetlerle Mücadele ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirdi.

GENİŞ KATILIM

Tatbikata Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Mustafa Pehlevan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan il ve ilçe protokolü ile görevli personel katıldı.

TATBİKATIN AMACI

Hazırlanan "Olası Afetlerle Mücadele ve Tahliye Tatbikatı" kapsamında acil durum eylem planının test edilmesi, acil durum ekiplerinin çalışma yeteneğinin geliştirilmesi, çalışanların başta deprem ve depremin tetiklediği ikincil afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmasının sağlanması, özellikle afet sonrası lojistik ve beslenme hizmetlerinin yerine getirilmesi, son zamanlarda başta ülkemiz ve dünya da yaşanan afetler ve acil durumlara karşı büyükşehir belediyesi ekiplerinin imkan ve kabiliyetlerinin test edilmesi amaçlandı.

6.4 ŞİDDETİNDE DEPREM

"Olası Afetlerle Mücadele ve Tahliye Tatbikatı" kapsamında 16.30 sularında merkez üssü Gölcük olan 6.4 şiddetinde 20 saniye süren bir deprem meydana gelir. Alarmların çalmasıyla tatbikat başlatıldı. Deprem esnasında binada bulunan tüm personel "çök, kapan, tutun" kuralını uygulayarak kendilerine "Hayat Üçgeni" oluşturdu. Sarsıntının geçmesi ile Şube Müdürü, Acil Durum Ekip Sorumluları ve Güvenlik Personeli koridora çıkarak tüm personeli Acil Durum Toplanma Bölgesi'ne yönlendirdi. 40 saniye gibi kısa bir sürede içerisinde personel binadan tahliye edildi.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Binanın boşaltılmasının ardından Sivil Toplum Merkezi Şube Müdürü Alper Yalınalp tarafından Acil Toplanma Bölgesinde, Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanlığı (Kriz Masası) oluşturuldu. Acil Durum Toplanma Bölgesinde yapılan sayımda 3 personelin dışarıya çıkamadığı belirlendi ve 112 Acil Yardım Hattından destek istendi. Çağrının ardında Kocaeli İtfaiyesi, UMKE, Ambulans, Zabıta ve Acil Yardım Tırları sevk edildi.

KAPSAMLI SENARYO

Kısa sürede tatbikat bölgesine ulaşan ekipler hemen müdahale çalışmalarına başladı. Zabıta ekipleri bina etrafında önlem aldı. Kocaeli İtfaiyesine bağlı bir ekip olası bir kazanın önüne geçmek için binanın elektrik, su ve doğalgaz vanalarını kapatarak bina içerisinde yaralı personele ulaşmaya çalıştı. Deprem sonrası bina içerisinde çıkan yangına söndürme ekipleri müdahale etti. İtfaiye ve UMKE ekipleri ikinci katta bulunan Zeynep Buse Şen'in dumandan etkilendiğini, Ozan Kaplan'ın birinci katta kısmi enkazın altında kaldığı, Hüseyin Burak Öztürk'ün ise zemin katta şok geçirdiğini belirledi. İkinci katında mahsur kalan Zeynep Buse Şen, merdivenli araçla kurtarıldı. Şen, kurtarıldıktan sonra sağlık personeline teslim edildi. Ekipler zemin katta kısmi enkaz altında kalan Ozan Kaplan'ı kurtarmak için zamanla yarıştı. Kısa sürede enkazdan çıkarılan Kaplan'a daha sonra sağlık ekiplerince müdahale edildi. Ayrıca psikolojik destek ekibi deprem sonrası binadan çıkan personele kurulan çadırlarda psikolojik destek verdi. Tatbikat sorunsuz bir şekilde sona erdi.

"OLASI BİR AFETE HAZIR OLMALIYIZ"

Afete her zaman hazırlıklı olunmasını gerektiğini belirten Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; "Kocaeli 1999 yılında asrın felaketini yaşamış bir şehir. Yaralarımızı sardık. Ardından yaşanan tüm felaket bölgelerine yardım elimizi uzattık. İzmir depreminde ekiplerimiz hemen harekete geçti. Çalışmalarımızı nasıl daha aktif hale getirebiliriz konusunu tartıştık. Bunun için iki adet tırı bünyemize kattık. İki tır acil durumda mobil bir afet aracına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde hizmete aldığımız A Takımımız da bir afet durumunda acil durum ekibi. Bu ve buna benzer çalışmalarımız devam edecek. İtfaiye ekiplerimizi de güçlendiriyoruz. 40 gönüllü itfaiyecimizi bünyemize kattık. Alet ve araç sayımızı arttırıyoruz. Afet olduğunda hazır olmak durumundayız. Geçtiğimiz günlerde yaşanan afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Krizleri yönetmekten önce, krizlere hazır olmak zorundayız. Bu bilinçle çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz tatbikat bunun göstergesidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından Başkan Büyükakın'ın tatbikat bölgesinde kurulan sahra çadırı, mobil afet tırlarını ve diğer çadırları gezdi.

MOBİL AFET TIRLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Olası Afetlerle Mücadele ve Tahliye Tatbikatı" ardından "Mobil Afet Tırları" tanıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesinin kısa bir süre önce Antikkapı AŞ'nin bünyesine kattığı mobil afet tırları yemek ve ekmek aracından oluşuyor. Yemek aracında 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. Araç afet durumunda 2 saate 4000 bin kişilik çorba ve 1500 kişilik 3 çeşit yemek üretebiliyor. Araç dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor. Aracın çalışma alanı otomatik olarak genişleme özelliğine sahip. Arka dorsesinde ise gıda maddeleri için depolama alanı, soğuk hava deposu ve personel için 5 yatak bulunuyor.

EKMEK ARACI

Büyükşehir Belediyesinin bünyesine kattığı "Mobil Afet Tırı" ekmek aracı ise 2 saate 4000 rol ekmek üretimi yapıyor. Aracın en önemli özelliği hareket halinde iken üretim yapıyor olması. 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratörün bulunduğu araçta ayrıca hamur karma makinesi, kes tart, nemlendirme ve pişirme üniteleri bulunuyor.

Depremin 22. yıldönümünde gerçeği aratmayan tatbikat

17 Ağustos 1999, Tatbikat, Kocaeli, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Depremin 22. yıldönümünde gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika


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