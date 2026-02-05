Depremin Ardından Dostluk: Enkaz - Son Dakika
Depremin Ardından Dostluk: Enkaz

05.02.2026 12:42
05.02.2026 12:42
Ali Çakas, enkazdan kurtardığı kedi ile dostluğunu anlatan 'Enkaz' kitabını yayımladı.

Mardin'de yaşayan Ali Çakas, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremin ardından arama kurtarma çalışmasında enkazdan çıkararak sahiplendiği kedi ile arasında başlayan dostluğunu anlattığı kitap çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görevlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yıkılan Akan Apartmanı'nın enkazından 129. saatte 5 kişiyi, 2 kedi ve 3 muhabbet kuşunu sağ çıkardı.

Ekipler, kedi ve muhabbet kuşlarını sahibine ulaştırırken, o dönem ekipte itfaiye eri olarak görev yapan Ali Çakas, sahibi çıkmayınca bakımını üstlendiği kediyi Mardin'e getirdi.

"Enkaz" adını verdiği kediye evinde özenle bakan Çakas, 3 yıl önce başlayan dostluğunu ölümsüzleştirmek ve yaşadıklarını geleceğe aktarmak için "Enkaz" isimli kitap yazdı.

"Ona evladım gibi bakıyorum"

Mardin Büyükşehir Belediyesi personeli Çakas, AA muhabirine, 3 yıl önce "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde itfaiye ekibinin bir parçası olarak Nurdağı'nda var güçleri ile çalıştıklarını anımsattı.

Depremde birçok acıya tanıklık ettiklerini, enkaz altında kalan bütün canlılar için mücadele ettiklerini kaydeden Çakas, şöyle konuştu:

"Enkazlarda hayvanlar da vardı. Onlar için de seferber olduk. Orada birden fazla muhabbet kuşunu kafesiyle beraber sahibine teslim ettik. Sahiplerini bulamadıklarımızı güvenli yere taşıdık. Malesef sahibi vefat eden Enkaz'ı sahiplendim. Enkaz'ın o durumundan kaygı duydum. Zaten benim de bir kedi sevdam vardı. Kedinin bana olan yakınlığı beni etkiledi. Onu evime getirdim. Şu an benimle beraber. İyi ki beraberiz. O benim için bir çocuk bir bebek gibi. Onu görmediğimde huzursuz oluyorum. O da benden ayrılamıyor. Ona evladım gibi bakıyorum."

Çakas, sahiplendiği kediyi 3 yıldır yanından ayırmadığını ve günlerinin birlikte çok güzel geçtiğini belirterek, kedi ile güzel bir dostluk kurduklarını dile getirdi.

Depremin ardından başlayan ve yankı bulan hikayelerini ölümsüzleştirmek istediğini ifade eden Çakas, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi belki yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek. Bu asrın felaketinde benim de Enkaz ismini verdiğim kedim ile başlayan bir dostluk bir umut hikayesi oluştu. Bu umut ve dostluk hikayesini ölümsüzleştirmek istedim ve kitap yazdım. Bu dostluk hikayemizin gelecek nesillere bir ilham kaynağı olsun istedim. Kitabı 2024'te yazmaya başladım. Bir kitabın oluşması zaman ister. Kitabımız çok güzel. İçeriği çok dolu. Kitapta, ikimizin hikayesi var. Mutluyum. Kitapta, deprem döneminde ve depremin ardından Enkaz ile yaşadıklarımızı anlattım. Kitabın basımı yapıldı. Önümüzdeki günlerde raflarda yerini alacak. Bunun devamı da gelecek. İkinci kitabı da yazmak istiyorum."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremin Ardından Dostluk: Enkaz - Son Dakika

