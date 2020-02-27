Depremin masum yüzlü çocukları - Son Dakika
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Depremin masum yüzlü çocukları

6 saat önce

Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde çadıra yerleştirilen ailelerin çocukları gün boyu oyun oynayarak zaman geçiriyor.

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Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde çadıra yerleştirilen ailelerin çocukları gün boyu oyun oynayarak zaman geçiriyor.


İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. Depremin ilk gününde 9 kişi hayatını kaybederken, dün de yaralı Emirhan Acar'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 10'a yükselmişti. Yaklaşık 120 haneli Özpınar Mahallesi'nde evlerin büyük bölümü yıkılırken, aileler ise kurulan çadırlara yerleştirildi. Van Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay tarafından her öğün sıcak yemek dağıtılırken, hayırseverler tarafından da değişik yardımlar yapılıyor.


Depremzede çocukların yüzü gülüyor


Yaşanan faciaya rağmen hala yüzleri gülen çocuklar, gün boyu çadır kent bölgesinde oyunlar oynayarak zaman geçiriyor. Okulların 15 gün boyunca tatil edildiği mahallenin çocukları, bölgeye gelen kurum ve hayırseverlerin dağıttığı oyuncaklarla da oynamayı ihmal etmiyor. Çocuklar özellikle ip atlama oyununda kendilerine eşlik eden kadın jandarma personeliyle doyasıya eğlendi.


Kadın jandarma personelinden depremzedelere destek


Depremin yaşandığı ilk günden bu yana bölgede gerek arama kurtarma gerek çadır kurma faaliyetinde bulunan jandarma personeli, çadırlara yerleştirilen aileleri yalnız bırakmıyor. Sürekli çadırlarda kalan ailelerle görüşerek destek veren jandarma personeli, çocuklara zaman ayırmayı da ihmal etmiyor. Çadır kent bölgesinde çocuklarla da yakından ilgilenerek hediyeler dağıtan jandarma, onlarla oyunlar da oynuyor.


İHA muhabirine konuşan Hasret Arslan isimli depremzede çocuk, oyunlar oynayarak günlerini geçirdiklerini belirtti. İp atlama ve saklambaç gibi oyunlar oynadıklarını ifade eden Arslan, kendisinden kücük çocukları da eğlendirdiğini söyledi. Ara ara oyunlarına kadın jandarma personelinin de dahil olduğuna dikkat çeken Arslan, jandarma personelini sevdiklerini kaydetti. - VAN

Başkale, İran, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:44 Kaynak: İHA
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