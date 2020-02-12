Depremin vurduğu Elazığ'da kar etkisini gösterdi - Son Dakika
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Depremin vurduğu Elazığ'da kar etkisini gösterdi

7 saat önce

Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Elazığ'da kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Depremin vurduğu Elazığ'da kar etkisini gösterdi, System.String[]

Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Elazığ'da kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.


Meteorolojinin dünden itibaren sürekli uyardığı kar yağışı Elazığ'da etkili olmaya başladı. Akşamüzeri etkisini arttıran yağış kenti beyaza bürüdü. Depremde evleri hasar gören çok sayıda aile ise başta belirli noktalara AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırkentler olmak üzere, spor salonu, yurt ve okullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Kar yağışı ile birlikte çadır kentte yaşayan aileler ateş yakarken çocuklar da karda oynamanın tadını çıkardı.


Elazığ'da kar yağışının etkili olduğunu belirten Serhan Yapıcı, "Deprem bölgesi Elazığ'dayız. Bizler de Kültürpark'tayız ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Biz büyükler olarak ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz küçükler de karın keyfini çıkarıyorlar. Buraya maddi ve manevi devletimizden birçok yardım geldi. Tüm Türkiye'den destek gördük hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Havaların soğuduğunu dile getiren Furkan Demirel ise "Kültürpark'ta çadır kentteyiz. Kar yağışı etkisini gösterdi. Havalar da bayağı bir soğudu. Bizler de ateşi yatık ve çocuklar da eğleniyor. Bizler de ısınıyoruz" şeklinde konuştu.


Çocuklardan Kürşat Orhan da "Biz çadır kentte kalıyoruz. Şuan kar yağıyor ve biz de karın keyfini çıkarıyoruz. Arkadaşlarımız ile kartopu oynayarak, kayarak karın keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:31 Kaynak: İHA
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