Depremzede Ayla İnan: "O geceyi her gün yaşıyorum"

05.02.2026 12:16
Hataylı Ayla İnan, 6 Şubat depreminin etkilerini üç yıl sonra bile atlatamadığını anlattı.

(ESKİŞEHİR) - Haber: Meltem Karakaş

6 Şubat depremzedesi Hataylı Ayla İnan, "Ben o geceyi her gün yaşıyorum. Daha atlatamadım, her gün hala sallanıyor gibiyim. Yıl dönümü yaklaştıkça daha da çok geriliyorum. O görüntü, o ses, o çığlıklar hiç kulağımdan gitmiyor. Zaten haftanın her günü rüyamda. Üç yıldır ben hep bunları yaşıyorum" dedi.

Resmi kaynaklara göre 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti, 107 binden fazla yurttaş yaralandı. 11 ilde yaklaşık 15 milyon kişi felaketten doğrudan etkilendi. Evlerini ve yakınlarını kaybedenler yaralarını sarabilme umuduyla memleketlerini terk etmek zorunda kaldı.

Eskişehir Yıldıztepe Kooperatifi'nde çalışan Çolak ve İnan çifti yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. Depremden sonra 42 yıl yaşadığı Hatay'ın sokaklarında kaybolduğunu söyleyen Ertan İnan, evlerinin yan yattığını ve hırsızların da eşyalarını çaldığını anlattı.

Ayla İnan hala kabuslar gördüğünü ve kendisini sallanıyor gibi hissettiğini söyledi.

Hatay'dan Eskişehir'e yerleşen Ertan ve Ayla İnan çifti ile depremde yakınlarını kaybeden Eda Çolak, depremin üçüncü yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı.

"Hatay kültürel dokusunu da kaybetti"

Çolak, yaptığı açıklamada, depremden 14 saat önce Eskişehir'e geldiğini bildirdi. Enkaz altında kalan yakınları olduğunu belirten Çolak, Hatay'a gittiğinde kendisini annesiz, vatansız kalmış gibi hissettiğini ifade etti.

Hatay'da gördüğü manzara karşısında annesiz kalmış gibi hissettiğini anlatan Çolak, Hatay'ın sadece fiziksel mekanlarını değil, kültürel dokusunu da kaybettiğini söyledi. Çolak, doğduğu büyüdüğü mahallelerin artık olmadığını, tekrar aynı dokunun olmayacağını ifade etti. Tarihi dokunun bir daha yakalanamayacağını vurgulayan Çolak, yakınlarının hala Hatay'da yaşadığını söyledi.

Ailesinin deprem sonrası tamamen açıkta kaldığını anlatan Çolak, ilk günlerde hiçbir şey yapamadıklarını, yakınlarını iki hafta sonra Eskişehir'e çağırdığını, geldiklerinde üzerlerinde is olduğunu, ısınma sorunu yaşadıklarını ve yıkanamadıklarını anlattı. Çolak, çocukları okullarını bitirdiğinde tekrar Hatay'a döneceğini söyledi.

"Eskişehir halkına teşekkürlerimi iletmek istiyorum"

Ertan İnan ise 42 yıl Hatay'da yaşadığını ve memleketinden ayrı olmanın acı verdiğini ifade etti. Eskişehir'in kendilerine kucak açtığını, yabancı hissetmediklerini belirten İnan, sevdiklerinin ve evlerinin Hatay'da kaldığını, yan yatan evlerine de hırsız girdiğini anlattı.

İnan, Eskişehir'de yabancı hissetmediklerini belirterek, "Yaralarımızı daha çabuk sarmamıza vesile oldu. Eskişehir halkına buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum" diye konuştu.

Hatay'da birçok yerin rezerv alanı ilan edildiğini söyleyen Ertan İnan, insanların ayrıldığını, komşulukların kaybolduğunu belirtti. 42 yıl yaşadığı yerde kaybolduğunu ifade eden İnan, yıkımın çok büyük olduğunu, insanların çok uzak yerlere gitmek zorunda kaldığını söyledi.

"Ben o geceyi her gün yaşıyorum"

Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen o geceyi her gün yaşadığını söyleyen Ayla İnan ise hala sallanıyor gibi hissettiğini, çığlıkların kulaklarından gitmediğini anlattı.

Çocuklarının Hatay'a dönmek istemediğini ifade eden İnan, koşulların kötü olduğunu, eski sıcaklığın kalmadığını söyledi. İnan, "Ben o geceyi her gün yaşıyorum. Daha atlatamadım, her gün hala sallanıyor gibiyim ve o çığlıklar hala kulaklarımda. Herkes birbirini arıyordu. O kadar zor bir şey ki, anlatması imkansız. Çok zor. Yıl dönümü yaklaştıkça daha da çok geriliyorum. O görüntü, o ses, o çığlıklar hiç kulağımdan gitmiyor. Zaten haftanın her günü rüyamda benim, hiç geçmiyor. Üç yıldır ben hep bunları yaşıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

