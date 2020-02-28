Depremzedelere 2 tır yardım malzemesi gönderildi - ZONGULDAK - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırmak üzere yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden yola çıktı.

Ereğli Kaymakamlığınca başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 1160 koli gıda malzemesini taşıyan 2 tırı Bozhane Camisi önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Vali Erdoğan Bektaş, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit verildiğini anımsattı.

Büyük üzüntü içerisinde olduklarını vurgulayan Bektaş, şöyle konuştu:

"Çok sayıda şehidimiz ve yaralımız var. Ülkemiz, milletimiz, milletimizin geleceği için hayatını ortaya koyan askerlerimiz, görevlilerimiz, bu çabada maalesef büyük bir sorunla karşılaşma durumunda kaldılar. Zonguldak'tan bir şehidimiz, Gökçebey ve Ereğli olmak üzere 2 yaralımız var. Yaralılarımızın durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Büyük milletlerin önemli özellikleri kederleri ve sevinçleri ortak dayanışma duyguları ile karşılayabilmelerinden meydana gelir. Bizim milletimiz bu özelliğini tarih boyu hep göstere gelmiştir. Neremizde, hangi parçamıza isabet ederse etsin bütün millet olarak o acıyı paylaşmayı, yüklenmeyi ve acının bertarafı için gerekli desteği vermeyi biliyoruz."

Türk halkının zor zamanlarını dayanışmayla atlatmayı bilen, bu coğrafyada asırlar boyu dimdik durmayı başaran büyük bir millet olduğunu kaydeden Bektaş, Ereğli'den 2'si bugün olmak üzere toplam 3 tırın deprem bölgesine gönderildiğini dile getirdi.

Bektaş, deprem bölgesindeki vatandaşların yalnız olmadıklarını anlatarak, "Bunu kamu kurumları, özel sektör temsilcilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve bireysel vatandaşlarımız olarak yapıyoruz. Burada hiç kimse kendisine ulaşan teklifi geri çevirmiyor. Çabası olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da yaptıkları konuşmada İdlib'de hayatlarını kaybeden şehitlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Konuşmaların ardından tırlar dualar eşliğinde yola çıktı.