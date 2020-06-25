Depremzedelere çadır ve yemek desteği - Son Dakika

Depremzedelere çadır ve yemek desteği

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında oluşturulan kriz merkezinde depremle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında oluşturulan kriz merkezinde depremle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.


Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde de hasara yol açtı. 5 kişinin hafif yaralandığı depremin hemen ardından beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl AFAD Müdürü Osman Uçar ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile bölgeye giden Vali Bilmez, vatandaşlarla bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra Vali Bilmez başkanlığında AFAD İl Müdürlüğünde ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla oluşturulan kriz merkezinde depremle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı. İlk etapta evi hasar görenlere çadır ve ihtiyaç sahiplerine gıda ile sıcak yemek verileceği belirtildi. - VAN

Emin Bilmez, Deprem, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremzedelere çadır ve yemek desteği - Son Dakika

Son Dakika

00:17 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 00:02 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi 23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:20 Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Son Dakika: Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
00:09
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
00:00
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
23:57
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Son Dakika: Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
23:32
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
23:23
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi
22:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
22:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 00:35:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedelere çadır ve yemek desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]