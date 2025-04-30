Derbi öncesi kötü haber! İki yıldız isim antrenmana çıkamadı - Son Dakika
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Futbol

Derbi öncesi kötü haber! İki yıldız isim antrenmana çıkamadı

Derbi öncesi kötü haber! İki yıldız isim antrenmana çıkamadı

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle son antrenmana katılamadı.

30.04.2025 17:40
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Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a iki yıldızından kötü haber geldi.

PAULISTA VE EMİRHAN ANTRENMANDA YOK

TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlıların savunma oyuncuları Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle son antrenmana katılamadı. Haberde, Beşiktaş ağlık heyetinin, iki futbolcuyu da Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalıştığı belirtildi. Paulista ve Emirhan'ın durumu son taktik antrenmanda netlik kazanacak. Öte yandan Siyah-beyazlı ekipte Ernest Muçi'nin de sakatlığı sürüyor. Arnavut futbolcunun derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.

İLK MAÇTA OYNAYAMAMIŞTI

Beşiktaş'ın sezon başında Atletico Madrid'den transfer ettiği Gabriel Paulista, sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.

Emirhan Topçu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Derbi öncesi kötü haber! İki yıldız isim antrenmana çıkamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Gakko 23:
    Yani bütün hepsi çıksa fark etmez Beşiktaş 15 kişi de çıksa fark etmez her halükarda maçı Fenerbahçe alır çünkü Beşiktaş fenerin payına binmiş zaten 23 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    VAH VAH VAH NE BÜYÜK TESADÜF 3 AS STOPER DEN BIRI ZATEN SAKATTI NE TESADÜF SALINCAK MACI ONCESI 2 DE SAKATLANIVERMIS VAH VAH VAH ŞİMDİ GALATASARAY LILAR HEMEN KÖTÜ DÜŞÜNÜR BUNLAR MACI SATTI MI DER KIRKTULAR MI DER TESADÜF 3 STOPER AYNI ANDA SAKAT 15 3 Yanıtla
  • Ankara null:
    fenere kucak olduklarindan.yemezler 13 2 Yanıtla
  • Resul Poyraz:
    kimki onlar 6 7 Yanıtla
  • rs202020:
    inşallah kaderin bir oyunu değildir.. 5 6 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    FB maçı öncesi hep kart cezaları olur,sakatlık olur oynayacak takımda,tesadüf olsa gerek 11 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Kimle bunlar ismini daha önce duyan var mı 2 4 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    yine fenerin salıncağına bindiler leş gibi kokuyor bu mac. 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Derbi öncesi kötü haber! İki yıldız isim antrenmana çıkamadı - Son Dakika
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