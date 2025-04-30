Derbi öncesi kötü haber! İki yıldız isim antrenmana çıkamadı

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a iki yıldızından kötü haber geldi.

PAULISTA VE EMİRHAN ANTRENMANDA YOK

TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlıların savunma oyuncuları Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle son antrenmana katılamadı. Haberde, Beşiktaş ağlık heyetinin, iki futbolcuyu da Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalıştığı belirtildi. Paulista ve Emirhan'ın durumu son taktik antrenmanda netlik kazanacak. Öte yandan Siyah-beyazlı ekipte Ernest Muçi'nin de sakatlığı sürüyor. Arnavut futbolcunun derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.

İLK MAÇTA OYNAYAMAMIŞTI

Beşiktaş'ın sezon başında Atletico Madrid'den transfer ettiği Gabriel Paulista, sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.