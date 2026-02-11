Dereköy'de 10 Kg Likit Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Dereköy'de 10 Kg Likit Esrar Ele Geçirildi

11.02.2026 09:35
Bulgaristan'dan gelen otomobilde 10 kg likit esrar bulundu, 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan otomobilde yaklaşık 10 kilogram likit esrar ele geçirildi, 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

D.P. yönetimindeki 1AFL358 yabancı plakalı otomobil, pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından şüphe üzerine Dereköy Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Şubesi ekiplerince x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, hangar bölümünde narkotik dedektör köpeği "Akrep"in de katılımıyla detaylı aramaya alındı.

Aramada, otomobilin arka koltuğunun altında oluşturulan gizli bölmede 12 metal termos içerisine saklanmış yaklaşık 10 kilogram likit esrar ele geçirildi.

Sürücü D.P. ile araçta bulunan S.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Uyuşturucu, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Dereköy'de 10 Kg Likit Esrar Ele Geçirildi
