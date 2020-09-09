Dereye devrilen "patpat"taki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Alaplı ve Ereğli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, sürücüyle tarım aracında bulunan N.K. ve M.K. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mollabey köyü yolu Çayboyu mevkisinde O.K. idaresindeki patpat, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Alaplı Çayı'na devrildi.

Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının Alaplı Çayı'na devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı.

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