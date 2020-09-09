Dereye devrilen "patpat"taki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının Alaplı Çayı'na devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mollabey köyü yolu Çayboyu mevkisinde O.K. idaresindeki patpat, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Alaplı Çayı'na devrildi.
Kazada, sürücüyle tarım aracında bulunan N.K. ve M.K. yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Alaplı ve Ereğli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 15:05 - Kaynak: AA
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