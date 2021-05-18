Derinceliler Filistin için tek yürek oldu - Son Dakika

Derinceliler Filistin için tek yürek oldu

18.05.2021 11:46
Derinceliler Filistin için tek yürek oldu, System.String[]

Derince'deki sivil toplum kuruluşlarının Filistin'e destek amacıyla düzenlediği basın açıklamasında ilçe halkı adeta tek ses, tek yürek oldu.

Derince'deki sivil toplum kuruluşlarının Filistin'e destek amacıyla düzenlediği basın açıklamasında ilçe halkı adeta tek ses, tek yürek oldu.

İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de devam eden saldırıları Derince'de düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Derince Kent Meydanı'nda düzenlenen ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği gösteride, 'Kudüs İslamındır' konulu basın açıklaması yapılarak yapılan saldırılara tepki gösterildi. Gösterilere Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK başkan ve yöneticileri ile vatandaşların katıldı.

Derince Merkez Camii İmam Hatibi İbrahim Demiröz'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda okunan basın açıklamasında, "İşgalci bir çete olan İsrail'in bölgeye yerleşmesi tam bir insanlık suçudur. Bizler inanıyoruz ki demir kubbenin sahipleri gök kubbenin sahibine ve onun yolundan gidenlere mutlaka yenilecektir. Hem İsrail çetesi hem de onu destekleyen kukla güçler bilmelidir ki Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs İslam ümmetinin onurudur, şerefidir" dedi.

Daha sonra söz alan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise, "Her yıl Ramazan-ı Şerif ayında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar düzenleyen İsrail, ne yazık ki devlet terörü olan bu uygulamalarını sürdürmüş ve bu mübarek ayda da Filistinli mazlum kardeşlerimize yönelik pervasızca saldırılarına devam etmiştir. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya ve bölgedeki Müslümanlara saldırarak İslam dünyasını hedef alan İsrail yönetiminin bu tutumunu Derince Belediyesi olarak en güçlü şekilde kınıyoruz. Yaşlı, kadın ve çocuk gözetmeksizin orantısız güç kullanarak sivilleri hedef alan, savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail'in saldırıları, yalnızca Müslümanlara değil, aslında bütün insanlığa karşı yapılmaktadır. Devlet terörü işleyerek, insanlık tarihine geçecek bir utanca imza atan İsrail'in alçak saldırılarında yaşamını yitiren mazlum Filistinli kardeşlerimize ise Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Filistin'e destek amacıyla düzenlenen program Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil'in yaptırdığı duanın ardından sona erdi. Derince Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısında da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sert bir dille kınandı. - KOCAELİ

Derinceliler Filistin için tek yürek oldu
Derinceliler Filistin için tek yürek oldu
Derinceliler Filistin için tek yürek oldu
Derinceliler Filistin için tek yürek oldu
Derinceliler Filistin için tek yürek oldu

Filistin, Hisarcık, Derince, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Derinceliler Filistin için tek yürek oldu - Son Dakika


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