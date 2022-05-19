DERS ANLATIRKEN KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBEDEN AKADEMİSYEN, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

DERS ANLATIRKEN KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBEDEN AKADEMİSYEN, TOPRAĞA VERİLDİ

19.05.2022 19:11
DERS ANLATIRKEN KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBEDEN AKADEMİSYEN, TOPRAĞA VERİLDİ

OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) ders anlattığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Dr. Öğretim Üyesi Murat Gök'ün (44) cenazesi toprağa verildi.

OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) ders anlattığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Dr. Öğretim Üyesi Murat Gök'ün (44) cenazesi toprağa verildi.

OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Gök, dün öğrencilerine ders anlattığı sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gök, hayatını kaybetti. Gök'ün cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından hastane morgundan alınıp, Çağsak Köyü Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile OKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Prof. Dr. Coşkun Özalp, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı. Akademisyen Gök'ün naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

BAHAR ŞENLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Dr. Öğretim Üyesi Murat Gök'ün vefatı nedeniyle üniversite yerleşkesinde devam eden OKÜ Bahar Şenlikleri'nin kalan etkinlikleri iptal edildi. Bunun yanı sıra akademisyen Gök'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan öğrencileri ise üniversitedeki odasının kapısını çiçeklerle ve duygularını ifade ettikleri küçük notlarla donattı. (DHA)

YORUMLAR
500
Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu Karadeniz'de çok konuşulan yunus ölümleri araştırılıyor Karadeniz'de çok konuşulan yunus ölümleri araştırılıyor
Kaynak: DHA

Öğretim Üyesi, Kalp Krizi, Edebiyat, Korkut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DERS ANLATIRKEN KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBEDEN AKADEMİSYEN, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 19:16:16. #1.11#
SON DAKİKA: DERS ANLATIRKEN KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBEDEN AKADEMİSYEN, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement