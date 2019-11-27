Son Dakika Haberleri: Derviş Zaim, "Flaşbellek" filminin çekimlerine başladı
Son Dakika Güncel Derviş Zaim, 'Flaşbellek' filminin çekimlerine başladı - Son Dakika

Derviş Zaim, "Flaşbellek" filminin çekimlerine başladı

6 saat önce

"Tabutta Rövaşata", "Filler ve Çimen" ile "Gölgeler ve Suretler" gibi yapımlara imza atan Devriş Zaim yeni projesini başlattı.

Derviş Zaim,

"Tabutta Rövaşata", "Filler ve Çimen" ile "Gölgeler ve Suretler" gibi yapımlara imza atan Devriş Zaim yeni projesini başlattı.

Senaryosunu da yazdığı "Flaşbellek" filminin çekimlerine başlayan Zaim, ilk çekimi Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Filmin oyuncu kadrosunda Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat bulunurken görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos üstleniyor.

Oyuncu kadrosu kadar hikayesiyle de dikkati çeken film, konusunu Suriye'de yaşanan olaylardan alıyor.

Gaziantep'in yanı sıra Konya'da da çekimleri sürecek "Flaşbellek", Suriye'de yaşanan sürece insani açıdan yaklaşıyor.

Ali Süleyman, Gaziantep, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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