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Derya Can Başkan Ercengiz'i Ziyaret Etti.

1 saat önce

Serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni milli sporcu Derya Can, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i makamında ziyaret etti.

Derya Can Başkan Ercengiz'i Ziyaret Etti., System.String[]

Serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni milli sporcu Derya Can, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i makamında ziyaret etti.


Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapacağı kariyerinin 10'uncu dünya rekoru denemesi için çalışmalara başlayan milli sporcu Derya Can, tüm sportif faaliyetleri destekleyen Burdur Belediye Başkanı'nı makamında ziyaret etti. Milli sporcu Derya Can, Başkan Ercengiz ile sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ercengiz, "Son dönemin cazibe merkezi olan Salda Gölü'nde geçen yıl Şahika Ercümen ile başlayıp, ardından Derya Can'ın geliştirip bir üst noktaya getirdiği Tatlı Su Serbest Dalış Rekor Denemesi'ne, yine bu yıl Derya Can tarafından yenisinin denenecek. Salda Gölü'nün tanıtımına katkı vermek maksadıyla ilk kez Şahika Ercümen ile başlattığımız Tatlı Su Serbest Dalış Rekor Denemesi'ni, bu yıl Derya Can'ın ile daha derin bir noktaya ulaştırılmasını ümit ediyoruz. Önemli olan sportif faaliyetlerin yanı sıra, bölge tanıtımına katkı verilmesi. Bu konuda katkı veren tüm sporcu dostlarımıza ve milli sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Onlar için elimizden geleni yapacağımızı da ifade ettik. " İfadelerini kullandı. - BURDUR

Ali Orkun Ercengiz, SALDA GÖLÜ, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:57 Kaynak: İHA
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