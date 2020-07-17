"Destanlaşan 15 Temmuz Ruhu" konferansı - Son Dakika

"Destanlaşan 15 Temmuz Ruhu" konferansı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gu¨nu¨ etkinlikleri kapsamında "Destanlaşan 15 Temmuz Ruhu" konulu konferans düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gu¨nu¨ etkinlikleri kapsamında "Destanlaşan 15 Temmuz Ruhu" konulu konferans düzenlendi.

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Kadıköy Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleşen konferansta konuşan İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi Müdürü, şair ve yazar Ziya Karatekin, 15 Temmuz'un Türk tarihi için önemli bir hadise olduğunu söyledi.

Türk milletinin darbe girişimine karşı şahlanışının onur verici olduğunu vurgulayan Karatekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur" dediği gibi, milletin genlerine işlemiş olan ordu-millet ruhunu o gece yeniden üstlendiğini ifade etti.

Karatekin, Türk milletini "ordu milleti" olarak tanımlayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tarihi süreç içerisinde yaşadığı şartlardan takındığı bir rol, o şartların ona verdiği bir misyondur. Bu basit bir darbe değildi. Gece baskınıydı ve ülkenin bayrağını ve mührünü teslim alma kuşatmasıydı. Türk milleti tarih boyunca değişik coğrafyalarda yaşadığı gibi o gece de bunun bir gece baskını olduğunu fark etti. Ordu millet ruhuyla rolünü aldı, liderlerinin yönlendirmesi doğrultusunda bu işi sabah güneş doğuncaya kadar bitirdi. Bayrağımızı nasıl şehit kanları kırmızıya boyadıysa, o gece de 251 şehit verdik. Onlar sayesinde o sabah güneş daha parlak doğdu. Tıpkı Milli Mücadele'de millet nasıl örgütlenip Anadolu'yu yeniden yurt yapmayı başardıysa, o gece de millet örgütlenerek, bu coğrafyanın anahtarını başkalarına teslim etmenin önüne geçti."

"15 Temmuz Ordu Millet Destanı" adlı kitabından da bahseden Karatekin, bu kitabı yazmasında okul arkadaşı Erol Olçok ile evladı Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edilmesinin de etkisi bulunduğunu aktardı.

Ziya Karatekin konuşmasını Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'a ithafen kaleme aldığı "Baba ve oğul" adlı şiiri okuyarak sonlandırdı.

Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Destanlaşan 15 Temmuz Ruhu' konferansı - Son Dakika
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