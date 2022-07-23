Alperen Ocakları İl ve İlçe Başkanları Genel İstişare Toplantısı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi
Salonda bulunan partililer
Saygı duruşu
Kur'an-ı Kerim tilaveti
İstiklal Marşı okunması
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye çıkışı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen "Alperen Ocakları İl ve İlçe Başkanları Genel İstişare Toplantısı"nda konuştu. (1)
Son Dakika › Güncel › Destici: 'Millet iradesine yapılan hiç bir saldırıyı mazur görmedik, görmeyeceğiz' - Son Dakika