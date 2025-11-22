Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz - Son Dakika
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz

Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz
22.11.2025 15:59
Süreç Komisyonu'nun oy çokluğuyla aldığı "İmralı'ya ziyaret" kararı sonrası açıklamalarda bulunan BBP lideri Mustafa Destici, "Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz. Daha önce bunlar denendi ve maalesef faturayı Türkiye Cumhuriyeti devleti ödedi. Muhatap alınması gereken birisi varsa, o da bin yıllık süreçte devletin ve milletin yanında olan ailelerdir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz asla terör örgütünü, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak kabul etmedik, etmiyoruz. Onun için muhatap alınmasını da doğru bulmuyoruz. Muhatap alınması gereken birisi varsa, o da bugüne kadar bin yıllık bir süreçte öyle aileler var ki, bin yıldır bu devletin ve milletin yanındalar. İşte muhatap almanız gereken asıl onlardır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu teşkilatlarına yönelik eğitim toplantısına katıldı. Destici, PKK'nın 40 yılı aşkın süredir en çok bölge halkına zarar verdiğini belirterek, "Terörle, teröristle müzakere olmaz. Bu faturayı geçmişte devlet, millet ve en çok da bölge insanı ödedi" dedi.

"MUHATAP TASMANIN ZİNCİRİNİ TUTANLARDIR"

Destici, bölge halkının PKK'yı Kürtlerin temsilcisi olarak kabul etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu kanlı ve hain terör örgütü PKK, asla Kürtlerin değil, emperyalistlerin, Siyonistlerin daha da açıkçası ABD'nin, batılı bazı devletlerin ve o devletlerin CIA gibi, MOSSAD gibi istihbarat örgütlerinin temsilcisidir. Onların maşasıdır. Onun için geçtiğimiz günlerde şunu demiştim; 'Emperyalistlerin, Siyonistlerin, bu istihbarat örgütlerinin boyunlarındaki tasmayı çıkarmadan onlarla muhatap olunamaz.' Çünkü görünürde terörist başı muhatap sanırsınız ya da terör örgütünün temsilcilerini, siyasi uzantılarını muhatap sanırsınız ama aslında muhatap onların boynundaki tasmanın zincirini elinde tutanlardır. Bunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız.

"BUNLARLA MÜZAKERE EDİLEREK SORUN ÇÖZÜLMEZ"

Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz. Bunlarla müzakere edilerek sorun çözülmez. Daha önce bunlar denendi ve maalesef faturayı Türkiye Cumhuriyeti devleti ödedi. Kürdüyle, Türkmeniyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle Türk milleti ödedi. En çok da bölgede yaşayan kardeşlerimiz ödedi. Şimdi yine bölgede devletin yanında durmuş, güvenlik korucusu olarak can vermiş, varını yoğunu terörle mücadeleye adamış, devletin varlığının, milletin birliğinin yanında durmuş kardeşlerimiz endişelidir. Biz asla terör örgütünü, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak kabul etmedik, etmiyoruz. Onun için muhatap alınmasını da doğru bulmuyoruz. Muhatap alınması gereken birisi varsa, o da bugüne kadar bin yıllık bir süreçte öyle aileler var ki, bin yıldır bu devletin ve milletin yanındalar. İşte muhatap almanız gereken asıl onlardır."

Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Gündem, Terör, PKK, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Birazdan CHP’liler hiç sevmedikleri Destici’ye methiyeler dizmeye başlarlar 49 73 Yanıtla
    Atalay k Atalay k:
    Ak trol olarak sen emirkulu olduğun icin ne verirlerse yutarsın. Bu parti meselesi değil partiler üstü bir konu 81 24
    onur pari onur pari:
    Selami siz de kimler kimlerle beraber diyenleri alkışlarken, şimdi sürece methiyeler düzer oldunuz. 12 6
  • Fesih inan Fesih inan:
    tabi bu sorun çözülürse kim sizi takacak,kim sizi adam yerine koyacak 34 32 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Destici bozuk saat gibi. Günde iki kez doğru gösteriyor. 46 18 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    İktidardan BBP çıktı, DEM girdi. Reis gücüne güç kattı. Haydi halayaaa!!! :))) 22 27 Yanıtla
  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    10 yıl önce fetöcüydüler şimdi apocular . şaşırdık mı? 27 4 Yanıtla
    Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz
