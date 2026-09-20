Dev dolandırıcılık şebekesinin arkasından İsrailli patron çıktı - Son Dakika
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Dev dolandırıcılık şebekesinin arkasından İsrailli patron çıktı

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Dev dolandırıcılık şebekesinin arkasından İsrailli patron çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dev forex dolandırıcılığı soruşturmasında, uluslararası şebekenin arkasındaki gizli patron ortaya çıktı. Resmi kayıtlarda Türk isimlerin yetkili göründüğü şirketlerin fiilî sahibinin İsrailli Amıt YGAL olduğu, elden dağıtılan nakit paralar ve paravan yapılanmalarla Avrupa’daki yatırımcıların milyonlarca dolarının gasp edildiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen dev uluslararası forex soruşturmasında çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan şüpheli ifadeleri ve dijital materyaller, Türkiye merkezli kurulan paravan şirketlerin arkasındaki İsrail bağlantısını ve Avrupa ülkelerini hedef alan milyonlarca dolarlık dolandırıcılık çarkını gözler önüne serdi.

RESMİYETTE BAŞKA, FİİLÎ YÖNETİMDE İSRAİLLİ PATRON

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüphelilerden Murat Demirbaş, FACTO isimli şirketin kâğıt üzerinde resmî patronu ve imza yetkilisinin İlhami İçingir göründüğünü, ancak şirketin gerçek ve fiilî sahibinin İsrailli Amıt YGAL olduğunu beyan etti. Demirbaş, YGAL'ın ardından gelen ikinci büyük patronun Maksym Verzılov olduğunu; STASS NESS ve "Tural" isimli şahısların da patron düzeyinde yönetici olarak çağrı merkezlerini yönlendirdiğini aktardı. Dosyadaki diğer ifadelerde de İsrail bağlantısının tek bir şirketle sınırlı kalmadığı; Robert İlker Hason ve Karolin Hason gibi isimlerin farklı dönemlerdeki şirket yapılanmalarında üst düzey yönetici olarak yer aldığı tespit edildi.

KASALARLA GELEN MİLYONLAR: MAAŞLAR ELDEN ÖDENDİ

Şirket içerisindeki karanlık para trafiğine dair detayları da aktaran Demirbaş, İsrailli patron Amıt YGAL’ın özel şoförünün araçla adrese gelerek, personel maaşlarının ödenmesi için kasa içerisinde yüklü miktarda nakit para taşıdığını söyledi. Şirketteki yüksek hacimli nakit dolaşımına dikkat çekilen soruşturmada, çalışanların maaşlarının banka yerine İdari İşler ve Finans Müdürü üzerinden elden dağıtıldığı kayıtlara geçti.

TÜRKÇE KONUŞMAK YASAKTI, AVRUPALI YATIRIMCILAR HEDEFE ALINDI

Şirket içinde dikkat çekici bir gizlilik ve dil politikasının uygulandığı, çalışanların mutfak dışında kesinlikle Türkçe konuşmasının yasaklandığı belirlendi. Türkiye'de konuşlanan şebekenin müşteri portföyünün tamamen yurt dışı odaklı olduğu anlaşıldı. Şüpheli Mehmet Cemre Ketencigil'in ifadesine göre; Almanya, İsviçre, İsveç, Avustralya, Singapur ve Dubai gibi ülkelerdeki vatandaşlar, Ukrayna ve yurt dışı menşeili firmalardan para karşılığı satın alınan kişisel veriler (data) üzerinden aranarak sözde forex yatırımlarıyla ağa düşürüldü.

POLİS BASKINI PANİĞİ: POLİSE NE DİYECEĞİZ?

Mart 2026'da benzer bir çağrı merkezine yapılan polis operasyonunun ardından FACTO yönetiminde büyük bir panik yaşandığı ortaya çıktı. Telefonda yapılan adli bilişim incelemelerindeki WhatsApp yazışmalarında, çalışanların eşyalarını toplayıp kaçtığı, ofislerin boşaltıldığı ve bir çalışanın avukata "Polisler gelirse onlara ne demeliyiz, hepimizin ağzı bir olsun, nasıl en güvenli şekilde atlatırız bu durumu?" mesajı attığı belirlendi. Şirketin, operasyon korkusuyla çalışan sayısını düşürdüğü ve ilerleyen süreçte isim değiştirerek başka bir plazaya taşındığı tespit edildi.

KRİPTO HESAPLAR VE SOĞUK CÜZDANLAR MERCEK ALTINDA

Sözde yatırımlardan elde edilen paraların izini kaybettirmek için kripto paraların ve soğuk cüzdanların kullanıldığı, Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı hesapların yönetildiği belirlendi. Mağdur ettikleri yabancı yatırımcıların paralarına el koyan şebeke üyelerinin, sisteme giren yüksek tutarlara göre çalışanlara kripto üzerinden "bonus" ödediği ve mağdurların arkasından dalga geçtikleri ifadelerde yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK verileri ve dijital veriler ışığında İsrail bağlantılı yöneticilerin ve paravan şirketlerin finansal hareketlerine yönelik soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor.

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıDolandırıcılıkGüncelForexSon Dakika

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