Dev Kar Küresi Çocukların İlgi Odağı Oldu

Edirne Belediyesi
tarafından yeni yıl kutlamaları kapsamında Saraçlar Caddesi
'ne kurulan dev kar küresi çocukların ilgi odağı olurken, kürenin içine girmek isteyen çocuklar uzun kuyruk oluşturdu.
Belediyenin yeni yıl etkinlikleri kapsamında hazırlanan, içine girilebilen dev küre ilgi görüyor. İçerisinde yapay kardan adam ve kar tanelerinin bulunduğu kürenin içine giren çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.
Her yaştan vatandaş, kar küresinin önünde fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştı.
"Kar
küresinin içine girme mutluluğunu yaşadılar"
Vatandaşlardan Semra Mercan, kar küresinin çocukların ilgisini çektiğini söyledi.
Çocukların oyuncak olarak gördüğü kar küresinin içine girme mutluluğunu yaşadığını ifade eden Mercan, "Çok güzel bir uygulama olmuş. Özellikle çocuklar için farklı bir eğlence oldu. Kar küresinin içine girme mutluluğunu yaşayıp eğlendiler. Edirne'de bu tür güzelliklerin olması bizleri mutlu ediyor. Yetkililere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Kürenin içinde kardeşi Duru ile çok eğlendiğini belirten Ecrim Mercan ise, "Kardeşimle kürenin içine girdik. Koştuk ve karların üzerine yattık. Karları alıp havaya attık ve çok eğlendik." dedi. Mustafa Yıldız
da kar küresine giren çocukların eğlenceli dakikalar yaşadığını kaydetti.