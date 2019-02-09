Son Dakika Haberleri: Dev Otomobil Üreticileri, Hava Yastığı Problemi Yüzünden 1,7 Milyon Aracı Geri Çağırabilir

Dev Otomobil Üreticileri, Hava Yastığı Problemi Yüzünden 1,7 Milyon Aracı Geri Çağırabilir

31 dakika önce

Dev otomobil üreticilerine hava yastığı üreten Japon Takata firmasının başı büyük dertte. Şirketin ürettiği hava yastıklarında meydana gelen hatalar yüzünden, ölümlü vakaların yaşanması nedeni ile dev markalar araçlarını geri çağırıyor.

Dev Otomobil Üreticileri, Hava Yastığı Problemi Yüzünden 1,7 Milyon Aracı Geri Çağırabilir, System.String[]
Hava yastıkları, trafik kazalarında hayat kurtaran en önemli güvenlik tedbirlerinden biridir. Bu konuda uzman olan Japon Takata şirketi, Subaru, Tesla, BMW, Volkswagen, Daimler Vans, Mercedes ve Ferrari gibi dünyanın önde gelen otomobil üreticilerine hizmet veriyor. Bu nedenle, Takata'nın hava yastıklarının şişmesini sağlayan mekanizmada ciddi bir hata oluşması, milyonlarca aracın içine karıştığı bir kaosa neden oldu.






Hava yastıkları, kaza anında hızlıca şişerek kişilerin daha az darbe almasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır, ancak Takata'nın ürettiği hava yastıklarının, araç içindeki kişilere zarar verdiği ortaya çıktı. Hava yastıklarının şişmesini sağlayan mekanizmada oluşan bir hata, sistemin araç içindeki kişilere şarapnel parçaları fırlatmasına neden oldu. Bu olay nedeni ile dünya genelinde 23 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Bunun üzerine Japon şirketin airbag sistemini kullanan bütün otomobil üreticileri alarma geçti. Milyonlarca aracın geri çağırıldığı olaylar zinciri, ABD tarihinde yaşanan en büyük "geri çağırma" olarak nitelendi.






Takata şirketinin ürettiği sistemi kullanan yaklaşık 1,7 milyon araç bulunuyor. Yaşananlardan sonra, bu otomobillerin her birinin geri çağırılması söz konusu oldu. Ford, Honda, Toyota ve Fiat Chrysler gibi dev markalar ise 5 milyondan fazla aracını çoktan geri çağırdı bile.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:45 

Subaru, Japon, Teknoloji
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