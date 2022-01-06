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DEVA Parti'li Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame (2) - Son Dakika

DEVA Parti'li Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame (2)

06.01.2022 16:46
DEVA Parti'li Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame (2)

İDDİANAMENİN DETAYLARI DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede soruşturmanın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarla başlatıldığı, Gürcan'ın 1,5 yıl teknik ve fiziki takibe alındığı, bu takip sırasında elde edilen bilgilerin devletin güvenliğini tehdit eden gizli kalması gereken bilgiler olduğunun tespit edildiği vurgulandı. İddianameye eklenen MASAK raporuna göre Gürcan'ın, kendilerine bilgi temin ettiği diğer kişilerden banka yoluyla para aldığı ancak yabancı istihbarat elemanlarına danışmanlık yaptığını ve meşru faaliyette bulunduğunu iddia ettiği halde para alışverişini kapalı zarf içinde, özel gizleme yöntemleri kullanarak elden ve nakden aldığı, para transferini banka üzerinden yasal yapmayarak istihbaratçı ve başka biri ile bilgi para değişimini gizlemeye çalıştığı belirtildi. Gürcan'ın ifadesinin tamamında sürekli tekrar ettiği, açık kaynaklardan elde ettiği bilgileri analiz ederek para karşılığında raporlaştırıp, teslim ettiği iddiasının doğru olmadığının bariz ortada olduğuna dikkat çekildi. Hiç kimsenin, dünyanın en eski medeniyetlerinden olan ve en gelişmiş bilgi analiz teknolojilerine ve eğitilmiş insan kaynağına sahip devletlerinden İspanya ve İtalya devletlerinin, zaten açık kaynaklarda var olan bilgilere, düzenli aralıklarla 400 dolar, 500 euro, 330 pound ödemesinin hayatın olağan akışına uymadığı kaydedildi.

'MİLLİ GÜVENLİĞİ İLGİLENDİREN BİLGİLER PAYLAŞTI'Ayrıca iddianamede, Metin Gürcan'ın Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki Türkiye Cumhuriyeti askeri birlikleri hususunda, asker sayıları ve askeri ekipmanı hakkında, milli güvenliği ilgilendiren stratejik bilgiler paylaştığı, S-400 konusunda bilgiler verdiği, bu bilgilerin devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerden olduğu da iddianamede kaydedildi.

Öte yandan dosyada yer alan bazı bilgilerin devlet sırrı olma nedeniyle Metin Gürcan'la alakalı bazı tespitlerin çok önemli ve gizli bilgiler olması nedeniyle iddianamede yer verilmediği belirtildi. Hazırlanan iddianame, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Haluk KARAASLAN/ ANKARA,


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Ankara Başsavcılığı, Metin Gürcan, Deva Partisi, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEVA Parti'li Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Parti'li Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame (2) - Son Dakika
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